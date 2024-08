A cosa servono queste pietre bianche nelle antiche strade romane? Saperlo vi stupirà

L’ingegnosità degli antichi Romani nella costruzione delle strade è un tema che continua ad affascinare storici e archeologi. Un aspetto particolarmente interessante è l’uso di piccole pietre bianche incastonate tra le lastre di basalto per migliorare la visibilità notturna. Anche la Via Appia Antica, ora bene UNESCO, le utilizza.

Le pietre bianche, solitamente realizzate in calcare o marmo, erano scelte per la loro capacità di riflettere la luce lunare e quella delle torce, creando un contrasto visibile con le pietre di basalto (notoriamente scuro) circostanti. Tale accorgimento permetteva ai viandanti di seguire agevolmente il percorso anche nelle ore più buie, riducendo il rischio di smarrirsi o di incorrere in incidenti.

La disposizione delle pietre bianche era studiata con cura per garantire una distribuzione uniforme lungo il tracciato stradale. Esse venivano inserite negli strati superiori della pavimentazione, che era costituita da molteplici livelli di materiali sapientemente assemblati per assicurare durabilità, come il famoso calcestruzzo romano, e un adeguato drenaggio delle acque piovane.

L’utilizzo di questa tecnica è confermato dalle numerose testimonianze archeologiche giunte fino a noi. La Via Appia, una delle più celebri e importanti strade romane, conserva ancora oggi tracce di questa raffinata pavimentazione. Gli scavi condotti in diverse aree dell’antico impero hanno portato alla luce numerosi esempi di strade con pietre bianche incastonate, a riprova della diffusione capillare di tale pratica costruttiva.

Oltre a garantire una maggiore sicurezza negli spostamenti notturni, l’impiego di materiali contrastanti conferiva alle strade romane un aspetto maestoso e imponente. Queste vie di comunicazione non erano infatti semplici infrastrutture funzionali, ma veri e propri simboli del potere e della grandezza di Roma, che attraverso di esse estendeva il proprio controllo e la propria influenza su vasti territori.