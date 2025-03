A cosa serve e come interpretarla

A partire dal 20 giugno 2025, ogni smartphone e tablet venduto nell’UE dovrà presentare un’etichetta energetica, secondo il regolamento UE 2023/1369. L’obiettivo è fornire ai consumatori informazioni chiare riguardo l’efficienza energetica, la durata della batteria, la riparabilità e la resistenza dei dispositivi. Questa misura mira a migliorare la trasparenza nel settore tecnologico e a ridurre i rifiuti elettronici, incentivando la produzione di dispositivi più duraturi e facilmente riparabili. L’etichetta classificherà i prodotti dalla classe A (più efficiente) alla G (meno efficiente), con dati dettagliati su durata della batteria, cicli di carica e resistenza agli urti e agli agenti esterni.

I produttori saranno obbligati a garantire aggiornamenti software per almeno 5 anni e a fornire ricambi per un minimo di 7 anni. Questa iniziativa nasce dalla necessità di affrontare l’impatto ambientale crescente del settore, dato che smartphone e tablet presentano spesso batterie non rimovibili e politiche di riparazione restrittive, contribuendo all’aumento dei rifiuti elettronici. L’etichetta sarà visibile su confezioni e punti vendita e conterrà informazioni per facilitare il confronto tra prodotti.

Il sistema di classificazione includerà la durata della batteria, la resilienza alle cadute e un indice di riparabilità, che valutera quanto sia facile riparare un dispositivo. Sarà presente anche un’indicazione sul grado di protezione da polvere e liquidi. L’etichetta energetica potrebbe influenzare i prezzi sul mercato tech, con possibili aumenti dovuti a design più complessi e maggiori supporti per software e ricambi. La maggior parte dei dispositivi di consumo in Europa dovrà conformarsi a queste nuove regole per essere venduta.