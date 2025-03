A cosa bisogna prestare attenzione

Marzo segna l’inizio della primavera e porta con sé diverse insidie per i cani. Le temperature si alzano e la natura si risveglia, ma è importante prestare attenzione a fattori che possono compromettere la salute del nostro amico a quattro zampe. Innanzitutto, alcuni fiori primaverili, come i giacinti e i narcisi, sono tossici e possono causare gravi disturbi gastrointestinali. È fondamentale evitare che il cane ingerisca tali piante e contattare immediatamente un veterinario in caso di avvelenamento.

Durante questo mese, i cani iniziano la muta del pelo, per cui è necessario spazzolarli quotidianamente, specialmente le razze a pelo lungo. Questo aiuta a rimuovere il pelo morto e a prevenire irritazioni della pelle. Inoltre, è consigliabile integrare la dieta con specifici supplementi, come olio di salmone, per mantenere il pelo sano.

Marzo è anche il periodo di riemergere di parassiti come zecche e pulci. È cruciale controllare regolarmente il mantello del cane dopo le passeggiate e iniziare i trattamenti antiparassitari consigliati dal veterinario per prevenire malattie, come la malattia di Lyme.

Infine, per chi nutre il proprio cane con cibi freschi, marzo offre verdure come spinaci e rabarbaro, ma è importante evitare l’aglio selvatico, che è tossico. Prepararsi consapevolmente al mese di marzo permette di garantire al cane una stagione sicura e serena, ricca di passeggiate e nuove avventure all’aperto.