A Cortona, un uomo aggredisce la moglie con un bastone dopo una settimana di matrimonio: marito arrestato

A Cortona, in provincia di Arezzo, una donna è stata aggredita dal marito con un bastone, riportando ferite che richiederanno 15 giorni per la guarigione, a soli sette giorni dal matrimonio. L’episodio di violenza domestica è avvenuto dopo un litigio scatenato dalla gelosia, degenerato in aggressione fisica. La donna, dopo l’accaduto, è riuscita a recarsi al pronto soccorso e ha sporto denuncia ai carabinieri.

L’uomo, un cittadino tunisino con precedenti penali, ha attaccato la moglie in casa, dove i dissapori tra i coniugi erano emersi pochi mesi dopo il trasferimento in Valdichiana. La causa esatta della lite non è del tutto chiara, ma sembra essere legata a problemi di gelosia. La donna ha manifestato coraggio nel denunciare il marito, attivando il protocollo del “codice rosso”, che prevede una rapida attivazione degli interventi di protezione per le vittime di violenza.

Il giorno successivo all’aggressione, la vittima ha denunciato il marito ai carabinieri, il che ha portato a un intervento immediato da parte del pubblico ministero, che ha ascoltato la donna entro le 72 ore previste. Nonostante la gravità dell’atto, l’aggressore non è stato sottoposto a misure cautelari.

La violenza di genere è un fenomeno persistente in Toscana. Secondo il Sedicesimo Rapporto sulla violenza di genere, presentato il 21 novembre 2024, nel 2023 sono state 4.540 le donne che hanno cercato aiuto nei centri antiviolenza toscani. I dati rivelano che la violenza domestica continua a essere un problema grave, con sei femminicidi registrati nello stesso anno. Il rapporto raccoglie informazioni da 25 centri antiviolenza, case rifugio e altri enti regionali, evidenziando le misure di supporto disponibili per le vittime.

La situazione a Cortona è parte di un quadro più ampio di violenza domestica che colpisce molte donne in diverse aree, sottolineando la necessità di interventi decisivi e di una maggiore sensibilizzazione sul tema. La denuncia della donna costituisce un passo fondamentale per interrompere il ciclo di violenza e garantire la sicurezza delle vittime.