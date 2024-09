A Clarissa Domenicucci il ‘Premio Letterario Svizzero’

Il 25 settembre 2024, è stata annunciata la premiazione di Clarissa Domenicucci, una giornalista romana, che riceverà il Switzerland Literary Prize nella categoria Premio speciale per il Giornalismo. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 28 settembre presso il Lux Art House di Lugano. Questo riconoscimento viene assegnato a giornalisti e professionisti che hanno avuto un impatto significativo nel campo della comunicazione.

Clarissa Domenicucci è un’esperta di comunicazione con una lunga carriera nelle relazioni pubbliche e istituzionali. Attualmente, collabora con Specchio – La Stampa e partecipa anche alla creazione del programma di Rai3, ReStart. È conosciuta per aver scritto rubriche di successo per il quotidiano Il Tirreno, tra cui “E poi all’improvviso” e “Grandi amori”, dove ha intervistato figure di spicco nel panorama culturale e politico.

Oltre a Domenicucci, diversi altri vincitori riceveranno riconoscimenti nella sezione Premio Speciale, tra cui Arianna Dalla Zanna, premiata per l’Imprenditoria, Lucia Rubedo per l’Operatic Pop, Valeria Ancione per la sua Carriera, e Luigi Fontana, che riceverà il premio Best Seller fuori concorso. Questi premi evidenziano l’importanza della creatività e dell’impatto delle loro opere nei rispettivi settori.

La cerimonia di premiazione rappresenta non solo un riconoscimento del talento di Domenicucci, ma anche un’opportunità per mettere in luce il valore del giornalismo di qualità in un contesto globale in continua evoluzione. In un’epoca di sfide per il mondo dell’informazione, premi come il Switzerland Literary Prize svolgono un ruolo cruciale nel supportare e valorizzare il lavoro di singoli professionisti che si distinguono per la loro dedizione e innovazione.

La scelta di tenere l’evento a Lugano sottolinea anche l’importanza della città come centro culturale e di scambio negli ambiti letterari e giornalistici in Svizzera. La manifestazione non solo celebra i successi individuali dei vincitori, ma promuove anche una riflessione più ampia sull’importanza del giornalismo e della cultura nella società contemporanea.