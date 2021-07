Le ciabatte sono simbolo dell’estate. Chic, colorate, perfino con il tacco e alla moda…ma a volte pericolose. Meglio quelle di gomma e cuoio oppure di sughero? Abbiamo chiesto consiglio a Simone Ripanti della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia per scegliere con con attenzione tra infradito, zoccoli e sandali con la zeppa. Sapendo che la scarpa sbagliata può rovinarci le vacanze e causare anche problemi alla nostra salute

Come scegliere la ciabattina giusta per l’estate: il decalogo per l’acquisto



A contatto con la terra. Il nostro piede è fatto per essere scalzo e per camminare su superfici dure. Per questo motivo, nessuna calzatura è meglio della nuda terra. Camminiare a piedi nudi allevia tensioni muscolari.

Senza fretta. Dopo dieci mesi di scarpe chiuse e accollate, liberarsi dalle costrizioni ci appare un gesto salutare. Attenzione però, il piede va abituato gradualmente ad infilare sandali, scarpe aperte e ciabatte

Beach walking. Sulla spiaggia, soprattutto sul bagnasciuga, non c’è nulla di meglio che camminare scalzi. Il beach walking aiuta a stimolare la circolazione; inoltre, l’effetto dell’acqua del mare crea una sorta di massaggio benefico sia per piedi che per le gambe.

Infradito sì o no. Le infradito sono tra le calzature più usate l’estate e durante le vacanze, in particolare dalle donne. Vanno indossate per periodi brevi: il movimento che si deve fare per non farsele sfuggire sovraccarica i tendini, soprattutto quello di Achille.

Da evitare Le infradito piatte e di gomma sono sconsigliate: la suola troppo morbida non attutisce l’impatto del tallone sul terreno. Molte infradito sono prodotte con lattice che può comportare allergie, meglio scegliere quelle di cuoio o sughero con il plantare.

Zoccoli pro e contro. Evitare di calzare, per lunghi periodi, zoccoli di gomma. Soprattutto se l’obiettivo del giorno è il trekking o la camminata sostenuta. Meglio scegliere materiali che facciano traspirare il piede e che diano un appoggio più duro.

Le zeppe. Le donne possono optare per scarpe con la zeppa, da preferire però quelle senza alcun tacco. Motivo? Per poter distribuire bene il peso del corpo. Sconsigliate le zeppe di legno, perché troppo rigide e possono comportare eccessiva instabilità.

Problemi ortopedici. Per chi ha problemi ortopedici e indossa un plantare deve farlo anche d’estate scegliendo scarpe ad hoc dove lo si possa inserire. Ad esempio, meglio optare per un sandalo ampio e regolabile, con una zona contenitiva posteriore.

Per i bambini. Lasciate i bambini a piedi scalzi più che potete, limitando le infradito alla doccia. Per lunghe camminate scegliete una scarpa da ginnastica oppure un sandalo che dovrà avere la suola di gomma, una fibbia per chiusura e il tallone protetto.