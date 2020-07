Non è la prima volta che Ciao Darwin viene notato (e commentato sui social) da qualche turista straniero. Un paio d’anni fa venne visto per puro caso da un giornalista di BuzzFeed, mentre in questi giorni da un altro utente che ha letteralmente frainteso la sfida dei cilindroni.

“Ho acceso la tv italiana ed ho trovato il canale Mediaset di Berlusconi (Canale 5) che trasmetteva uno show chiamato Ciao Darwin nel quale gli italiani applaudono mentre una straniera nera viene affogata in una vasca d’acqua per aver risposto male a delle domande – il tutto osservato da due uomini con un completo e una donna in silenzio in bikini”.

So I turn on Italian television to find Berlusconi’s Mediaset 5 playing a show called CIAO DARWIN in which Italians applaud as a black foreigner is drowned in a water tank for wrong answers to trivia questions – all watched over by two men in suits and a silent woman in a bikini pic.twitter.com/sI0IFNSWoy — David Adler (@davidrkadler) July 9, 2020

Il tweet è stato notato da Marco Salvati, autore del programma, che ha così deciso di commentare ironizzando sulla critica.

“Ciao, sono uno degli autori dello show. Mi dispiace che tu abbia perso la parte migliore, quando uccidiamo tutti i concorrenti che hanno perso, senza distinzione tra bianchi e neri. Ai bambini a casa piace!”.

Affogare gli stranieri neri?