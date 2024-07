A Chicago sono morti più di 1000 uccelli in una sola notte a causa di un vetro trasparente

Lo scorso ottobre, Chicago è finita sotto i riflettori globali quando quasi 1.000 uccelli sono morti in una sola notte, schiantandosi contro la facciata di vetro del McCormick Place Lakeside Center. Questo tragico evento ha messo in luce un problema persistente e grave: le collisioni degli uccelli con i vetri degli edifici.

Il terreno circostante al centro eventi si era trasformato in un “tappeto di uccelli morti”, come descritto da un testimone scioccato. Per affrontare questa emergenza e ridurre il rischio per gli uccelli migratori, i gestori del McCormick Place hanno avviato una serie di misure preventive. Con un investimento di 1,2 milioni di dollari, stanno rivestendo le finestre del centro con un film speciale che dovrebbe diminuire le collisioni. I lavori, iniziati a giugno, sono previsti per concludersi entro settembre, in tempo per la migrazione autunnale.

Il McCormick Place Lakeside Center, situato lungo la riva del Lago Michigan e considerato uno dei centri congressi più grandi del Nord America, ha una facciata composta principalmente di vetro. Con una superficie di vetri pari a quella di due campi da calcio, il rischio per gli uccelli è estremamente elevato. Il problema non è nuovo: già nel 2021, ricercatori avevano denunciato la frequenza delle collisioni in questo edificio.

Gli uccelli spesso non riconoscono i vetri come ostacoli solidi; vedendo i riflessi della natura circostante, come erba o alberi, pensano di avere un percorso libero. Inoltre, poiché molti uccelli migratori volano di notte, le luci artificiali possono distrarli e portarli a volare verso aree pericolose. Questo fenomeno, noto come inquinamento luminoso, è in aumento nelle città e contribuisce a rendere Chicago una delle città più pericolose per gli uccelli migratori, insieme a Houston e Dallas, secondo il Cornell Lab of Ornithology.

Per migliorare ulteriormente la sicurezza, il McCormick Place sta adottando anche altre misure come abbassare le tende e spegnere le luci durante la notte. Questi interventi, assieme all’installazione del film anti-collisione, mirano a ridurre il rischio di incidenti fatali.

Tuttavia, non tutti gli edifici adottano misure preventive di questo tipo. Alcuni sostenitori della conservazione chiedono che Chicago segua l’esempio di città come New York e Washington D.C., dove sono state introdotte normative obbligatorie per la sicurezza degli uccelli nei nuovi edifici e in quelli ristrutturati. Annette Prince, direttrice dei Chicago Bird Collision Monitors, sottolinea che la protezione degli uccelli non dovrebbe essere facoltativa come altri sistemi di sicurezza, poiché può determinare se un edificio diventa letale per la fauna migratoria.

Il McCormick Place Lakeside Center sta facendo significativi progressi per mitigare l’impatto sugli uccelli migratori, ma resta importante che altre strutture e città adottino misure simili per garantire la sicurezza di questi affascinanti viaggiatori del cielo.