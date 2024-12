A chi spetta e quando ritirarla

A gennaio 2025, gli assegni pensionistici erogati dall’Inps subiranno un aumento grazie alla rivalutazione legata all’inflazione, che adegua gli importi al costo della vita. Tuttavia, non tutti i pensionati beneficeranno di un aumento; alcune pensioni potrebbero addirittura diminuire a causa del ricalcolo delle ritenute fiscali effettuato nel 2024. Per monitorare le modifiche agli importi, è possibile consultare il cedolino online.

A partire da gennaio 2025, i trattamenti previdenziali saranno più consistenti grazie alla rivalutazione automatica, che si basa sul tasso di inflazione dell’anno precedente. Per il 2025, l’indice di inflazione è stato fissato allo 0,8%. I pensionati che percepiscono un importo pari a tre volte il trattamento minimo Inps vedranno un aumento completo; coloro che ricevono tra 3 e 5 volte il minimo beneficeranno di un incremento dello 0,72%, mentre oltre cinque volte il minimo l’aumento sarà del 0,6%. Anche le pensioni minime subiranno adeguamenti, passando da 598,61 euro lordi mensili a 603,40 euro. Con la rivalutazione straordinaria introdotta dal governo Meloni, il massimo per il 2025 sarà di 617,89 euro. Gli importi relativi ai trattamenti assistenziali, come la pensione di invalidità civile, saranno aggiornati a 336 euro, mentre l’Assegno sociale sarà pari a 538,68 euro.

Tuttavia, nella perequazione non rientrano gli assegni straordinari, l’isopensione, le indennità di espansione e l’APE sociale, poiché non sono classificati come prestazioni pensionistiche. Gli importi del cedolino di gennaio 2025 possono risultare inferiori, anche con la possibilità di un azzeramento dell’assegno mensile, a causa del ripristino delle addizionali regionali e comunali e del ricalcolo delle ritenute fiscali effettuato dall’Inps. L’Istituto previdenziale, in qualità di sostituto d’imposta, sarà tenuto a recuperare eventuali debiti. Per i pensionati con un reddito annuale fino a 18mila euro, se il conguaglio supera i 100 euro, sarà possibile rateizzarlo fino a novembre.

La pensione potrà essere ritirata dagli sportelli di Poste Italiane a partire dal 3 gennaio 2025, mentre per i clienti bancari l’accredito avverrà il 2 gennaio, in quanto il 1 gennaio è festivo e il pagamento avviene il primo giorno bancabile utile.