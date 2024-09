A chi si rivolge e qual è il compenso previsto

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha presentato un nuovo progetto denominato “servizio civile agricolo” durante il G7 Giovani a Siracusa. Questo programma mira a coinvolgere 1.000 giovani tra i 18 e i 28 anni in iniziative agricole, con l’obiettivo di valorizzare il talento e le competenze dei partecipanti. I progetti saranno presentati da enti interessati e la domanda potrà essere effettuata a partire dal 2 ottobre fino al 28 novembre. Coloro che parteciperanno riceveranno un rimborso mensile di 507 euro dallo Stato.

Lollobrigida ha sottolineato l’importanza di offrire ai giovani l’opportunità di servire la Patria attraverso attività di valore nel campo agricolo, definendo il servizio civile come un’esperienza formativa che permette l’acquisizione di competenze pratiche. Questo programma si inserisce in un contesto più ampio di servizi civili già esistenti, come il Servizio Civile Digitale, che ha visto la partecipazione di 6.470 ragazzi.

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, assente al G7 per motivi di salute, ha anche espresso il suo supporto per questa iniziativa, definendola un’opportunità affascinante per i giovani. Il progetto è stato concepito grazie a un protocollo d’intesa firmato dai due ministri nel novembre scorso, con uno stanziamento di circa 7 milioni di euro per avviare la prima fase sperimentale.

L’iniziativa si propone non solo di favorire l’inclusione sociale, ma anche di sviluppare nuove professionalità in ambito agricolo e di rafforzare il legame tra i giovani e le comunità rurali. Entrambi i ministri hanno evidenziato il valore civico e l’importanza dell’impegno giovanile, affermando che investire nel servizio civile significa promuovere i valori fondamentali della Repubblica italiana.

Inoltre, il servizio civile universale sarà un passo importante per riconoscere l’importanza della generosità sociale e potenziare le opportunità per i giovani nel mondo del lavoro, con una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici dedicata a coloro che hanno partecipato a queste esperienze.

In sintesi, il servizio civile agricolo rappresenta una nuova possibilità per i giovani di contribuire concretamente allo sviluppo delle loro comunità, con un forte impegno da parte dello Stato nel favorire questo processo.