A chi andrà l’eredità di 80 milioni di dollari

Il testamento di Gene Hackman, celebre attore di Hollywood deceduto il 26 febbraio, rivela un patrimonio di 80 milioni di dollari destinato esclusivamente alla moglie Betsy Arakawa. Tuttavia, la morte di Arakawa, avvenuta presumibilmente prima di quella di Hackman, potrebbe modificare la situazione, offrendo ai suoi tre figli, nati dal matrimonio con Faye Maltese, la possibilità di ereditare la fortuna.

I documenti legali dimostrano che Hackman ha nominato Betsy come unica beneficiaria nel 1995, aggiornando il testamento nel 2005. Tuttavia, secondo le leggi sulla successione, se non ci sono altri beneficiari specificati, i figli potrebbero avere diritto all’eredità. Gli avvocati hanno sottolineato che l’eredità verrà trattata secondo le norme della successione intestata, rendendo i figli potenzialmente i legittimi eredi.

Per accedere all’eredità, i figli dovrebbero dimostrare l’invalidità del testamento, sostenendo che Arakawa sia deceduta prima di Hackman. Al contrario, il testamento di Arakawa prevedeva che i suoi beni fossero destinati a Hackman, con una clausola che stabilisce che in caso di morte simultanea, il patrimonio andrebbe a un trust per fini benefici.

Le autorità ritengono che Betsy Arakawa sia morta l’11 febbraio, a causa di un virus raro, circa una settimana prima della morte di Hackman, avvenuta per cause naturali. La coppia è stata trovata priva di vita nella loro residenza a Santa Fe, stimata in 4 milioni di dollari. Hackman ha subito un grave attacco cardiaco, aggravato da Alzheimer avanzato, e le circostanze della loro morte sollevano questioni permanenti sull’eredità e sulla successione.