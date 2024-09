A che ora e dove vedere la diretta in TV

Il 19 settembre 2024, Luna Rossa si prepara a gareggiare nella seconda semifinale della Louis Vuitton Cup di vela 2024 a Barcellona. Alle 14:00 si svolgeranno le ultime due regate, con la seconda programmata solo se necessario, nel caso in cui il punteggio rimanga 4-4. Questo rappresenta l’ottava regata della serie contro American Magic, in un formato al meglio delle 9. Se l’equipaggio italiano avrà successo, potrà accedere alla finale contro INEOS Britannia; in caso contrario, si dovrà disputare una nona regata decisiva.

La prima regata della giornata è tra American Magic e Luna Rossa, con il punteggio attuale fissato sul 3-4. Se Luna Rossa vince, avanzerà nella competizione, mentre se prospettasse un pareggio, si procederà con la nona regata. È un momento cruciale per l’equipaggio, che ha dimostrato grande impegno e abilità durante il torneo.

Per gli appassionati di vela, le regate possono essere seguite in diretta: la trasmissione è disponibile su Italia 1, e per chi preferisce lo streaming, è accessibile tramite il portale Mediaset Infinity. Gli abbonati possono anche guardare la competizione su Sky Sport Uno e Sky Sport America’s Cup. Questo evento rappresenta un’occasione unica per vedere in azione alcuni dei migliori velisti del mondo e sostenere l’orgoglio italiano in questa prestigiosa manifestazione sportiva.

Con Luna Rossa in vantaggio nella serie, le aspettative sono alte. Il team ha mostrato grande determinazione e strategia nelle regate precedenti, e ora si trova a un passo dalla finale. Le emozioni sono palpabili, e i tifosi saranno sicuramente in attesa di scoprire se l’equipaggio riuscirà a conquistare il passaggio alla fase finale del torneo.

Il contesto competitivo della Louis Vuitton Cup è sempre intenso e queste ultime regate rappresentano il culmine di settimane di preparazione e competizione. L’attenzione non è solo sulla vittoria immediata, ma anche sulle prestazioni a lungo termine, che potrebbero definire il futuro di Luna Rossa nel panorama velico internazionale.