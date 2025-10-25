A Cattolica apre L’Isola dei Tesori per gli amici a quattro zampe

Il 25 ottobre apre a Cattolica un nuovo negozio dedicato agli amici a quattro zampe. Situato in via Salvador Allende 91, L’Isola dei Tesori è una catena italiana specializzata in prodotti e servizi per animali domestici. La cerimonia di apertura, presieduta dalla sindaca Franca Foronchi, inizierà alle 10.00 e proseguirà con festeggiamenti e un rinfresco per tutti i partecipanti a partire dalle 16.00.

Federico e Federica, giovani imprenditori riminesi, hanno così confermato il loro impegno per il commercio locale, avendo già inaugurato un primo negozio a Pesaro. In occasione della nuova apertura, fino al 30 ottobre sarà applicato uno sconto del 30% su tutti i prodotti in store, con promozioni settimanali su alimenti, accessori e giochi per cani, gatti, roditori e pesci.

L’Isola dei Tesori mira anche a collaborare con canili, gattili e associazioni locali, ospitando collette alimentari e donazioni di prodotti per animali. Il negozio sarà aperto tutti i giorni, con orari continuati dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 20, e apertura dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 la domenica.

Il team, composto anche da Simone, Eva, Elena, Maria e Alice, è pronto ad accogliere i clienti per festeggiare insieme il nuovo punto vendita.