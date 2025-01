A caccia di una vacanza economica? Bastano 150 euro per goderti 3 giorni in una delle città più soleggiate d’Europa.

Tre giorni a Valencia con meno di 150 euro rappresenta un’esperienza di viaggio all’insegna del risparmio. Una volta confermata la scelta della città, l’avventura inizia con un viaggio notturno da Torino a Milano Malpensa, seguito da un volo per Valencia. La spesa totale per il viaggio comprende 40 euro per i voli, 20 euro per il trasporto in bus, e 22,50 euro per una Valencia Tourist Card, che offre accesso a numerosi mezzi pubblici e sconti su musei e monumenti. L’alloggio è stato in un appartamento alla zona del Carmen per 116 euro per due notti.

Il primo giorno inizia con la visita al centro storico, con la Cattedrale e il famoso Sacro Graal. La giornata prosegue con una pausa al Cafè Santa Catalina, dove si assaporano churros e farton. Altri punti salienti includono la Lonja della Seda e il Mercato Centrale, prima di godersi un pomeriggio in spiaggia.

Il secondo giorno si dedica ai Giardini del Turia, ora un parco verde al posto del fiume deviato, e si visita il Parco Gulliver. Si raggiunge la Città delle Arti e delle Scienze, ammirando le opere di Santiago Calatrava. Nonostante un’imprevista cena con paella non all’altezza, si esplorano ristoranti locali per il pranzo.

L’ultimo giorno si visita Albufera, una riserva naturale, prima di una cena finalmente soddisfacente a base di pesce. Concludere questo mini-soggiorno con il tramonto al molo rende l’esperienza indimenticabile, dimostrando che è possibile viaggiare con un budget limitato.