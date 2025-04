A caccia dell’aurora boreale nella Lapponia finlandese: istruzioni per un viaggio oltre il Circolo Polare Artico

Cinque giorni nella magica Lapponia finlandese, tra ghiaccio, renne e cieli incantevoli, per esplorare l’aurora boreale. Il viaggio, ispirato da una lettura del 2016, è stato programmato per febbraio 2025, ma dopo una relazione finita a settembre, ho deciso di partire con l’amico Stefano. Abbiamo prenotato le nostre avventure e ci siamo trovati a Ivalo, una località meno turistica rispetto a Rovaniemi, che ho scelto per una maggiore autenticità. Il primo giorno, dopo un volo tranquillo, abbiamo ritirato un’auto a noleggio e siamo arrivati al nostro alloggio, un’accogliente baita al lago Ukonjärvi. La cena a Inari è stata deliziosa, e abbiamo iniziato a sperare di avvistare l’aurora.

Il secondo giorno, esperienze di pesca sul ghiaccio si sono rivelate deludenti, ma l’armonia della natura ci ha compensato. La sera, finalmente, abbiamo assistito a uno spettacolo di luci danzanti del cielo, il momento culminante del viaggio. Il terzo giorno, abbiamo fatto un’escursione con gli husky, apprezzando il loro trattamento etico e divertendoci nel percorso.

Il quarto giorno, una visita a Capo Nord ha soddisfatto un sogno di lunga data con panorami mozzafiato e luce splendente.

L’ultimo giorno, a Helsinki, il tempo grigio ci ha fatto apprezzare un veloce pranzo giapponese e rilassati, abbiamo concluso il viaggio con souvenir e indimenticabili ricordi. La spesa totale del viaggio ha incluso voli, alloggio, noleggio auto e attività, rendendo l’esperienza memorabile e alla portata.