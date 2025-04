A Bosconero Canavese la 18ª mostra dell’artigianato

Ogni anno a Bosconero Canavese si svolge un evento straordinario: la “Mostra dell’Artigianato”, che festeggerà la sua diciottesima edizione domenica 18 maggio. Iniziata diciassette anni fa come una piccola mostra per promuovere le realtà artigianali del territorio, oggi attira circa 20 mila visitatori. Grazie all’organizzazione del Comune di Bosconero e al supporto di CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa), l’evento è cresciuto notevolmente, evidenziando la maestria, la creatività e le tradizioni artigianali.

La Mostra offre tradizionali cantieri tematici dedicati al suono, ai sapori, alla scultura e una sezione “Arte e Natura” per florovivaisti e bioedilizia. Per i più piccoli sono previste animazioni, esibizioni equestri e giochi. Un’attrazione attesa è l’esposizione di trattori e macchine agricole storiche. Partecipano artigiani, produttori, artisti e scuole professionali da Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna.

Durante l’evento, il borgo si animerà con spettacoli di strada, degustazioni e bancherelle, con negozi aperti a orari prolungati. La musica, i giochi e le dimostrazioni dal vivo arricchiranno ulteriormente il programma. L’ingresso è gratuito e sono previsti pacchetti turistici per incentivare la visita da fuori regione. Inoltre, vi sono concorsi per gli espositori, sponsorizzati da vari partner. Per i camperisti, è disponibile un’area dedicata. Maggiori dettagli sul programma sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Bosconero.