A bordo di Hail Mary, Grace è consapevole che ha pochissimo tempo a disposizione per neutralizzare il pericoloso nemico e che il destino della specie dipende unicamente da lui. O forse non è solo?

Dopo il grande successo di “L’uomo di Marte”, Andy Weir torna con una nuova odissea spaziale, ricca di suspense, humour e sorprese. Finalista agli Hugo Awards 2022 e presto in arrivo sul grande schermo, in un film con protagonista Ryan Gosling, “Project Hail Mary” è una storia di sopravvivenza, speranza e solidarietà. In libreria dal 28 febbraio. 🪐