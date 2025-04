A Bologna ‘Una piazza per l’Europa’: le parole di Prodi

Oggi, 6 aprile, a Bologna si è svolta la manifestazione “Una piazza per l’Europa”, organizzata dal sindaco Matteo Lepore e dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, aperta con l’inno alla Gioia e l’intervento di Romano Prodi in video. Prodi ha sottolineato l’importanza dell’Europa, evidenziando che solo gli europei hanno un reale senso di democrazia e che dobbiamo muoverci rapidamente di fronte ai cambiamenti globali. Ha richiamato lo “spirito di Ventotene”, invitando a pensare al futuro con urgenza.

Michele Serra, giornalista e ideatore dell’evento, ha dichiarato che l’Europa è stata al centro dell’attenzione negli ultimi mesi a causa delle sfide globali. Ha notato che gli europei si interrogano sulla loro identità e sul loro ruolo nel mondo, specialmente in un contesto in cui gli Stati Uniti e la Russia assumono attitudini imperialistiche. Serra ha posto l’accento sulla fondazione di un’Europa unita come risposta alle guerre, derivante dall’esperienza traumatica della Seconda Guerra Mondiale e ripudiando il nazionalismo. Ha definito il sogno di un’Europa unita come un’invocazione degli scampati e una continuazione dell’antifascismo.

Nel contesto della manifestazione, si sono verificate tensioni con la polizia durante un corteo di Potere al Popolo e centri sociali contro il riarmo, con striscioni che affermavano “Non un euro per la loro guerra”. I manifestanti hanno cercato di forzare il cordone di sicurezza per raggiungere piazza Maggiore, dove si svolgeva l’evento pro Europa, esprimendo discontento verso i sindaci e bruciando una bandiera dell’Europa, ritenuta non rappresentativa.