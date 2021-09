Appuntamento giovedì 9 settembre, a Bologna, per l’evento “SardexPay, l’economia è collaborazione”. Un appuntamento tutto dedicato ai temi “dell’economia collaborativa, della sostenibilità, dell’inclusione finanziaria e del ruolo che può giocare per sostenere il rilancio dell’economia reale un circuito di credito commerciale” come spiegano gli organizzatori.

Le monete complementari sono infatti considerate oggi un vero e proprio strumento di ripresa, fiducia e reciprocità nell’economia a sostegno dell’inclusione finanziaria per le PMI. Per sostenere i propri programmi di sviluppo, Sardex ad aprile 2021 ha lanciato una campagna di equity crowdfunding, che ha già raccolto 1.256.601 euro, provenienti da oltre 250 sottoscrittori, che hanno scelto di dare fiducia a un progetto collaborativo a sostegno dell’economia reale italiana.

Così in diretta da Palazzo De’ Toschi in Piazza Minghetti tutto l’evento, fruibile sulle piattaforme social SardexPay, consentità di fare il punto della situazione di un settore in grande espansione. Sarà moderato da Filomena Greco, giornalista de Il Sole 24 Ore e vedrà tra i relatori manager, docenti e personalità di pri[1]mo piano del mondo finanziario: Gianluca Dettori, Presidente Primomiglio SGR, Luca Fantacci, Università Bocconi di Milano, Anna Fasano, Presidente Banca Etica, Carlo Mannoni, Direttore Generale Fondazione di Sardegna, Maria Elena Rossi, Direttore Marketing e Promozione ENIT, Laura Sartori, Università di Bologna, e Marta Testi, Ceo Elite.

Non mancheranno i padroni di casa di Sardexpay: Franco Contu, Co-founder e Direttore Commerciale, e Marco De Guzzis, Ceo dell’azienda. “Oggi più che mai – dichiara Marco De Guzzis, il rilancio economico passa dalle piccole e medie imprese, che hanno bisogno di liquidità per investire e scommettere sul futuro. I modelli di economia collaborativa tra imprese come SardexPay possono essere uno strumento importante per rispondere a questo bisogno e sostenere l’economia reale, affiancandosi ai tradizionali player quali banche e investitori istituzionali“.