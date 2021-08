Quanta Italia c’è nelle startup di Berlino? Di sicuro più di quanto dicano i dati sull’immigrazione italiana nella capitale tedesca, secondo cui siamo (solo) la quarta comunità per grandezza. Qui non si emigra più per far fortuna nella ristorazione, però: le italiane e gli italiani a Berlino fanno i data analyst, i programmatori, gli HR manager, o i business developer. Sono arrivati seguendo gli investimenti che negli ultimi quindici anni hanno trasformato Berlino nella San Francisco europea, favoriti da politiche intelligenti e un po’ di fortuna. Nel 2007 all’ombra del Reichstag è nata Rocket Internet, una delle più importanti conglomerate del tech europeo: da allora l’ecosistema è cresciuto e si è espanso, attirando talenti da tutto il mondo, Italia compresa. E tra i nostri connazionali c’è anche chi nella capitale delle startup è approdato per seguire aspirazioni imprenditoriali.

È il caso ad esempio di Alessandro Petrucciani, arrivato per la prima volta dieci anni fa, proprio per lanciare una startup. Nel 2019, assieme a Flavio Bezzeccheri e Dario Maritano, ha co-fondato FoodCircle (il cibo, comunque, c’entra sempre) per ammodernare un settore fermo nel passato: le forniture per le PMI del settore alimentare. «Siamo partiti con l’aiuto di alcuni business angel, poi abbiamo ottenuto il primo aumento di capitale nel settembre 2020» spiega Petrucciani. «Partendo dalle necessità di Dario, che nel suo business precedente aveva sperimentato la difficoltà di reperire materie prime, abbiamo creato una piattaforma che facilita gli scambi commerciali tra aziende in un settore in cui gli ordini passano ancora per il telefono, le email o addirittura il fax». ?

I numeri di Berlino

Nella prima metà del 2021 l’ecosistema tedesco delle startup ha registrato una crescita record, con 7,6 miliardi di Euro di investimenti andati a buon fine. Nel solo mese di giugno i finanziamenti hanno raggiunto i 3,2 miliardi, più del primo semestre del 2020 nel suo complesso. Sono i dati che emergono dell’edizione di luglio 2021 del Barometro delle Startup, un’analisi del settore dell’innovazione in Germania pubblicata da EY ogni sei mesi. Con 267 operazioni chiuse da gennaio a giugno per un totale di 4,12 miliardi di Euro (il 47% dei finanziamenti nazionali) Berlino si riconferma anche quest’anno come l’Eldorado europea dell’innovazione. Quest’anno gli investimenti in startup innovative sono cresciuti anche in Italia. Nel nostro Paese ci avviamo al superamento del miliardo di Euro di finanziamenti entro fine anno, ma sono ancora pochi: l’Italia rimane il fanalino di coda per valore assoluto degli investimenti in Europa, che nel primo semestre sono triplicati rispetto al 2020, superando i 53 miliardi di euro.

«Berlino è uno snodo cruciale per l’ecosistema dell’innovazione europeo, una capitale vivace in cui le startup trovano terreno fertile per crescere e raggiungere importanti risultati. Questo grazie a una rete di attori – incubatori e acceleratori – che le affiancano nei loro percorsi di crescita», spiega a Italian.Tech Pierantonio Macola, da amministratore delegato di Smau. «Non solo: il modello dell’Open Innovation qui è radicato e ben consolidato; una startup che ha buone potenzialità e prodotti o servizi già pronti per il mercato ha molte occasioni per entrare in contatto e lavorare con le più grandi aziende corporate. Per questo dal 2015 con Smau abbiamo scelto proprio Berlino come prima tappa del nostro tour di incontro e networking tra gli innovatori italiani ed europei».

Capitali privati e sostegno pubblico

Qui a Berlino abitano da quasi dieci anni anche Lorenzo Rossi e Luca Mastrorocco, che sono approdati all’imprenditoria dopo aver lavorato per grandi aziende come Zalando, LOVOO e Applift. A inizio 2021, in piena pandemia, hanno fondato Replug, un’agenzia che si occupa di promozione delle app per dispositivi mobili. «La vivacità dell’ecosistema tech berlinese è stato fondamentale per il nostro percorso imprenditoriale», spiegano. «Fra i vantaggi c’è sicuramente la disponibilità di capitali, non solo privati. Qui lo Stato prevede molti piani di supporto alle startup, che aiutano a mitigare lo stress e le insicurezze e aiutano il percorso imprenditoriale».

La pensa così anche Samir Hadi, co-fondatore di StarBerry Games, una startup che sviluppa videogiochi per smartphone. «Grazie ai piani governativi la mia azienda ha avuto accesso a sovvenzioni e prestiti a fondo perduto per centinaia di migliaia di Euro. Siamo partiti nel 2018 con un altro nome, poi cambiato dopo un pivot a fine anno. Oggi siamo circa in venti e siamo alla ricerca di un finanziamento di serie A per crescere ancora», dice. «Un aspetto negativo del fare impresa a Berlino, invece, è la burocrazia tedesca: è ostica soprattutto se non si conosce bene la lingua».

Tra burocrazia e nostalgia

Un parere condiviso da tutti gli startupper con cui abbiamo parlato. «Le prime settimane di attività servono per districarsi tra uffici e documenti», racconta Davide Mazzanti, che a inizio anno ha fondato NEU, e-commerce a vocazione sociale che ha messo al bando la plastica e le confezioni monouso. «Ma fondando la mia azienda precedente, acquisita poi dal gruppo LastMinute, mi sono accorto che il vero vantaggio qui a Berlino è la rete di startupper pronti a condividere le proprie esperienze a darti una mano. Negli ultimi anni il welfare per chi decide di fondare una startup è migliorato molto, aprendo la strada anche a categorie ancora poco rappresentate tra i founder, in primis le donne». E sull’ipotesi di tornare in Italia, il commento di Mazzanti riassume ancora una volta il parere di tutti. «La voglia ci sarebbe, ma mancano ancora la mentalità e le condizioni socio-economiche giuste per tornare. Qui in Germania hanno davvero capito il contributo che le nostre aziende innovative apportano all’economia del Paese».

Di seguito abbiamo raccolto le storie e le esperienze di quattro startup berlinesi fondate da italiani, a volte assieme ad altri connazionali, altre volte con soci e partner internazionali.

FoodCircle

Fondata nel 2019 da Alessandro Petrucciani, Flavio Bezzeccheri e Dario Maritano, FoodCircle è una piattaforma dedicata alle aziende per l’acquisto di materie prime nel settore agroalimentare. «Abbiamo sviluppato una tecnologia software che permette a PMI dell’industria alimentare di acquistare online dai propri fornitori, risparmiando tempo e denaro», spiega Petrucciani a Italian.Tech. «Questo grazie ai nostri innovativi servizi di finanziamento, logistica e analisi di laboratorio. Inoltre qualora le aziende ne avessero bisogno, possono incontrare sulla piattaforma nuovi fornitori di ingredienti biologici grazie ai nostri partner certificati».

Alessandro Petrucciani, Flavio Bezzeccheri e Dario Maritano, co-fondatori di FoodCircle