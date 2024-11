A Bari, un Villaggio della Salute per far germogliare la prevenzione

L’obiettivo principale del Villaggio della salute, che si tiene a Bari dal 29 novembre al 1 dicembre in occasione dell’evento conclusivo del G7 Salute, è quello di aumentare la consapevolezza sulla prevenzione sanitaria. Come affermato da Loreto Gesualdo, presidente della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (Fism), lo slogan dell’iniziativa è “facciamo germogliare la prevenzione”, sottolineando l’importanza di “innaffiare” questo seme di consapevolezza nei cittadini per incoraggiarli a prendersi cura della propria salute attraverso misure preventive.

Durante l’evento, un’attenzione particolare sarà riservata agli over 65, un gruppo demografico maggiormente vulnerabile a patologie come ipertensione, diabete e obesità. Queste condizioni possono evolvere in malattie cronico-degenerative, che rappresentano un onere significativo per il sistema sanitario nazionale. La prevenzione, quindi, si presenta come un elemento cruciale per ridurre l’impatto di queste malattie sia sulla qualità della vita delle persone, sia sui costi per il sistema sanitario.

In questo contesto, il Villaggio della salute servirà come piattaforma informativa, mirata a educare la popolazione sui benefici di uno stile di vita sano e sulla rilevanza della diagnosi precoce. Attraverso varie attività, conferenze e incontri, si cercherà di coinvolgere i cittadini, rendendoli consapevoli delle scelte che possono fare per migliorare la propria salute. La missione è creare una cultura della prevenzione che possa radicarsi nella società, spingendo le persone a prendersi cura attivamente di se stesse.

La manifestazione si colloca all’interno di un programma più ampio delineato dai partecipanti al G7 Salute, incentrato sulla collaborazione internazionale nella lotta alle malattie e sul miglioramento della salute globale. L’evento sta sottolineando la necessità di affrontare le sfide sanitarie con un approccio preventive, e l’importanza del supporto della comunità scientifica e delle istituzioni per garantire un futuro più sano per tutti.

In sintesi, il Villaggio della salute rappresenta una preziosa opportunità per promuovere la prevenzione come un pilastro fondamentale per la salute pubblica, mirando a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di stili di vita salutari e della gestione proattiva della salute.