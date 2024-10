A Abilmente Vicenza tra Halloween e Natale

Entusiasmo, consigli, lezioni di creatività e shopping caratterizzano l’edizione autunnale di Abilmente Vicenza, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, che si concluderà domani, 20 ottobre. Questo evento offre spunti unici per arricchire le festività imminenti, attirando visitatori da tutta Italia e oltre, tra più di 350 espositori specializzati. Sono previsti workshop, laboratori e centinaia di corsi, disponibili nel programma completo sul sito ufficiale.

Con Halloween in arrivo, gli stand di Abilmente si riempiono di colori come arancione, nero, viola e bianco, con decorazioni come zucche intagliate e fantasmi. Allo stesso tempo, le proposte per il Natale si fanno notare, con decorazioni innovative per l’albero, tra cui palle natalizie in forme originali e materiali diversi. I tradizionali omini di pan di zenzero evolvono in pupazzi di lana e panno lenci, rivelando una creatività vivace e variopinta.

Per gli appassionati di ago e filo, sono disponibili corsi e dimostrazioni che presentano tecniche come il ricamo a crochet di Lunéville, per un’applicazione più rapida di perline e paillettes, e lo stumpwork, per creare ricami tridimensionali. I bottoni di filo riemergono come elemento decorativo per capi unici. Inoltre, il ricamo viene applicato a cappelli di maglia con motivi floreali, mentre la tecnica del Sashiko Boro integra riparazione e decorazione. Un’altra innovazione è il Kintsugi, il restauro giapponese che utilizza l’oro per rendere preziose le fratture, proposto nei corsi di Lucia Campiello.

Abilmente Vicenza non si limita a celebrare la creatività, ma promuove anche iniziative solidali. L’Associazione “Ci siamo anche noi” sostiene persone con disabilità e le loro famiglie, mentre Sheep Italia lancia il progetto “Coperte per senza dimora”, che coinvolge la comunità nella creazione di coperte per i senzatetto. Inoltre, “Plaid for Pride” organizza un evento per il 2025, dedicato alla realizzazione di una grande bandiera arcobaleno. Anche l’Associazione Arte dell’Assurdo coinvolge ospiti delle RSA e detenuti in opere di yarn bombing, mentre il Gruppo Arianna lavora per creare opportunità lavorative per ragazzi con disabilità.