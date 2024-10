A Abilmente Vicenza mostre internazionali di arte tessile

L’edizione di Abilmente, il Salone delle Idee Creative organizzato da Italian Exhibition Group, si svolgerà a Vicenza dal 17 al 20 ottobre, presentando un viaggio tra culture e idee artistiche diverse. Tra i partecipanti, la SAQA (Studio Art Quilt Associates), che dal 1989 promuove l’arte del patchwork, porterà in Italia la nona edizione della mostra di arte tessile “Wide Horizon IX”. Questa esposizione includerà opere di altissima qualità create da membri SAQA Europa e Medio Oriente, affrontando temi universali come natura, identità e società, utilizzando vari materiali e tecniche, tra cui quilting e fotografia.

L’associazione Quilt Italia presenterà la mostra-concorso “Effervescenze”, che celebra la gioia di creare attraverso un’esplosione di colori e vitalità. Le opere italiane, realizzate con tecniche tradizionali e innovative, si ispiranano alla bellezza e all’amore, interpretando sottilmente il tema dell’effervescenza. Inoltre, l’associazione svizzera PatCHquilt festeggerà il suo 35° anniversario con una mostra intitolata “Round Bobbin”, composta da quasi 400 opere create da artisti di tutta Europa. Ogni opera include 35 mattonelle realizzate con materiali simbolici per le ricorrenze matrimoniali, formando strisce colorate di 3,5 metri applicate su vecchie bobine di legno.

L’associazione milanese Sul filo dell’Arte omaggerà la celebre artista francese Niki de Saint Phalle con una mostra collettiva dedicata alle sue iconiche Nanas, figure che celebrano la femminilità e la vitalità. Questo evento offrirà un’opportunità unica di vedere reinterpretazioni contemporanee di queste opere emblematiche, realizzate in filato.

Inoltre, partecipare ad Abilmente significa anche esplorare Vicenza, una città ricca di storia e cultura, riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. I visitatori potranno scoprire le meraviglie architettoniche palladiane, la rinomata produzione di oro, gioielli e ceramica e l’importante patrimonio artistico-culturale del centro storico e dell’intero territorio. Abilmente rappresenta, pertanto, un evento non solo per gli appassionati delle arti creative, ma anche un’occasione per valorizzare un contesto territoriale di straordinaria bellezza.