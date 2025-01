A 94 anni su una barella per 60 ore, ambulanza bloccata

Sono oltre 60 ore che un’ambulanza di Nocera è bloccata con una barella nel pronto soccorso di Mercato San Severino, su cui si trova una donna di 94 anni. Questa denuncia è stata pubblicata sulla pagina Facebook dell’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, che sottolinea l’urgenza della situazione. L’ambulanza è ferma dall’11 gennaio alle 23.41, e la mancanza di mezzi disponibili crea un grave problema per chi ha bisogno di aiuto. Inoltre, un’altra ambulanza è bloccata nello stesso pronto soccorso, sempre con un paziente a bordo, come confermato dal direttore del 118 per la provincia di Salerno, Domenico Violante.

Attualmente, ci sono due ambulanze ferme all’ospedale Curteri di Mercato San Severino. Violante ha contattato la direzione dell’ASL per risolvere il problema della prima ambulanza e prevede di fare lo stesso per la seconda. Non vi sono molte altre opzioni a disposizione. Le ambulanze sono di fatto ‘sequestrate’ dal pronto soccorso, che non ha barelle disponibili per i pazienti, impedendo che vengano nuovamente messe in servizio. Violante spiega che non può reintegrare l’ambulanza fino a quando non avrà una barella funzionante, evidenziando l’inadeguatezza di queste attrezzature.

Le barelle del 118 non sono progettate per la lunga attesa dei pazienti, essendo corte e fatte per il solo trasporto. Presentano un rischio per la sicurezza, poiché non hanno un materasso spesso e possono causare problemi di decubito. È sorprendente che non sia stata trovata una soluzione in tutto questo tempo. La situazione è complicata anche per l’equipaggio dell’ambulanza, che non può muoversi. Si cerca di alleviare la loro condizione permettendo pause per mangiare e ridurre lo stress accumulato. Pertanto, è fondamentale che venga trovata una soluzione urgente per migliorare le condizioni sia dei pazienti che degli operatori sanitari coinvolti in questa crisi.