È il regalo più prezioso di un padre al proprio figlio ma è anche un record quello che è accaduto alle Molinette di Torino. Un uomo di 82 anni, di Saronno, ha donato un rene al figlio malato, affetto da una glomerulonefrite in lento ma progressivo peggioramento ormai arrivato a un passo dalla dialisi.

Il figlio ha 53 anni, una famiglia, una vita normale con un lavoro. I medici lo hanno messo in lista per un trapianto ma l’attesa avrebbe potuto durare anni. Il padre, determinatissimo, si è proposto per donargli uno dei suoi reni. L’uomo è in forma ma l’età è elevata per tentare un trapianto. In Italia è un’età record per un donatore. Un paio di telefonate tra nefrologi, ed il paziente e il padre vengono indirizzati a Torino, all’ospedale Molinette della Città della Salute al Centro trapianti renali con la più grande esperienza in Italia.

Luigi Biancone, direttore della Nefrologia e responsabile del programma di trapianto di rene dell’ospedale e la sua équipe hanno valutato attentamente la situazione e, in considerazione delle condizioni eccellenti del padre, hanno iniziato le procedure per verificare l’idoneità. Un mese dopo padre e figlio sono stati ricoverati. Il trapiajnto è stato eseguito con l’équipe di chirurghi vascolari e urologi (dirette rispettivamente da Aldo Verri e Paolo Gontero) e con l’assistenza anestesiologica dell’équipe del dottor Roberto Balagna. L’intervento ed il post operatorio sono regolari e padre e figlio sono già a casa ed hanno ripreso la loro vita abituale.

“Il trapianto da donatore vivente negli ultimi anni è in crescita anche nel nostro Paese, nella direzione dei Paesi del nord Europa – spiega Biancone – L’esperienza aumenta conseguentemente. E nelle situazioni giudicate difficili conviene rivolgersi ai centri esperti per avere un parere. La tutela del donatore è il nostro primo pensiero e per questo viene sottoposto ad una serie di esami e valutazioni molto attente per permettergli di donare con minimi rischi. Per quanto riguarda l’età del donatore non vi è un limite, ma il dato anagrafico va rapportato con i dati clinici, morfologici e funzionali che possono segnalare un’età biologica più bassa”.