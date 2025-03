A 7 anni dalla morte di Davide Astori, ratificata la condanna del medico Giorgio Galanti per omicidio

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno di reclusione con sospensione condizionale per Giorgio Galanti, ex direttore di medicina sportiva di Careggi e consulente della Fiorentina, accusato di omicidio colposo per la morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina, avvenuta il 4 marzo 2018 a causa di una patologia cardiaca non diagnosticata. Galanti era responsabilità di aver rilasciato certificati di idoneità sportiva senza condurre gli esami adeguati, ignorando segnali evidenti di un problema.

Astori, trovato senza vita nella sua stanza d’albergo a Udine prima di una partita, soffriva di cardiomiopatia aritmogena ventricolare, una malattia genetica. La sua morte ha gettato un’ombra sulla medicina sportiva e sulle procedure di controllo della salute degli atleti. La condanna di Galanti, già inflitta nei precedenti gradi di giudizio, è stata ora convalidata definitivamente, stabilendo che la morte di Astori poteva essere evitata con una diagnosi corretta e tempestiva.

Davide Astori, nato nel 1987, ha avuto una carriera calcistica brillante, partendo dalle giovanili del Milan e giocando in squadre come Cagliari e Fiorentina, dove è diventato capitano. Era anche padre di una bambina, Vittoria, e legato sentimentalmente a Francesca Fioretti. La mattina della sua morte, non si era presentato a colazione, e il suo corpo è stato rinvenuto dal massaggiatore della squadra. L’autopsia ha chiarito la causa del decesso, inizialmente attribuita a un possibile infarto.

La sentenza finale segna la chiusura del processo e sottolinea la responsabilità del medico nel non rispettare le linee guida sanitarie.