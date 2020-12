Madonna ha sempre sposato il motto di Kim Kardashian contraria ai tatuaggi su se stessa (è sua la celebre frase: ‘Tesoro, metteresti un adesivo su una Bentley?‘), ma alla fine, dopo 62 anni, ha ceduto.

La cantante ha optato per un tatuaggio delicato, semplice e super dolce: sei lettere sul polso sinistro. Ovvero: “L”, “R”, “D”, “M”, “S” e “E”. Nessun messaggio in codice, ma semplicemente le iniziali dei figli in ordine d’età, dalla più grande (la primogenita Lola che ora ha 24 anni), fino alle gemelline Stella ed Estere di 7 anni, adottate nel 2017.

La “L” è appunto per Lola, la “R” è per Rocco, il figlio con cui ha litigato, che ora ha 20 anni. La “D” è per David di 15 anni, mentre la “M” è per Mercy di 14 anni. Infine la “S” e la “E” sono per le gemelle Stella ed Estere.

Su Instagram Madonna ha pubblicato una serie di scatti che hanno immortalato il fatidico giorno del tatuaggio e nella descrizione ha pure citato sé stessa modificando una frase di Like A Virgin: “Touched for the very first time” è diventato ovviamente “Inked for The Very First Time”

Genia.

Il tatuaggio di Madonna