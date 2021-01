Restauratore da più di trent’anni, una partita Iva negli ultimi tempi sempre più difficile da mantenere, a 58 anni Franco Antonelli è il più anziano dei 18 neoassunti a tempo indeterminato che Afc ha selezionato con un grande concorso che ha coinvolto 1410 candidati arrivati da tutta Italia per lavorare nei cimiteri di Torino. “Non mi aspettavo che prendessero una persona della mia età: anche io quando ho assunto dei dipendenti ho scelto persone più giovani di me. Ma sono molto contento di aver passato questa selezione. D’altra parte l’Inps mi ha detto che ho ancora una vita davanti prima di andare in pensione…”, sorride l’artigiano, umbro di origine e moncalierese di adozione, che ieri assieme ai nuovi colleghi ha ricevuto la visita della sindaca Chiara Appendino. È stata una scelta precisa dell’azienda, presieduta da Roberto Tricarico, quella di sostituire i contratti interinali di chi lavorava tra le tombe con assunzioni vere e proprie. “Il 30 dicembre è stato il mio primo giorno di lavoro, il 31 ho chiuso la partita Iva e chiuso un capitolo della mia vita per aprirne un altro”, racconta Antonelli.

Prima volta da dipendente?

“No, ho iniziato a lavorare a 15 anni per mantenermi gli studi al liceo artistico: barista, bracciante, operaio in una ditta di lavorazione del tabacco, saldatore, capocantiere…”.

Molti dei suoi nuovi colleghi arrivano dall’edilizia. Come si trova lei a passare dalle decorazioni e dagli affreschi alle lapidi?

“Bene. Io sono un po’ più “pistino” perché sono abituato a lavorare millimetro dopo millimetro. Ma nelle prove pratiche della selezione ho dovuto aprire un loculo, montare un trabattello, fare la manutenzione di un decespugliatore e montare una bara in cellulosa. Me la so cavare, evidentemente”.

Franco Antonelli

Cosa l’ha spinta a partecipare a questa selezione?

“Sono tempi difficili per chi ha un’attività in proprio e quando ho visto l’annuncio su Informalavoro ho deciso di partecipare. Certo, quando ho visto che eravamo quasi 1500 ho pensato che sarebbe stata molto dura, visto che un concorso si vince anche solo per mezzo punto e ci vuole fortuna, ma non ho mai disperato”.

Avverte qualche pregiudizio sul tipo di lavoro che si trova a fare?

“Probabilmente c’è, ma non mi interessa. In azienda sono stati molto delicati a proposito del modo con cui avvicinarci a questa attività. In ogni caso a me questa cosa non spaventa e credo che sia un lavoro utile per la collettività. Faccio parte ancora di una generazione per cui i defunti hanno un certo valore, mentre oggi molti non vogliono vedere dei cadaveri e vorrebbero negare la morte come tutte le altre cose brutte che fanno parte della vita”.

Ma mai avrebbe pensato di finire a fare questo lavoro…

“Certo che no. Finito le superiori mi sarebbe piaciuto andare all’università, ma in casa non c’erano le possibilità economiche e così sono andato a lavorare. Poi ho fatto dei corsi di specializzazione di restauro e sono andato anche a Londra per seguire due corsi di trompe l’oeil. Ho fatto la mia vita e sono contento. Adesso ne inizio un’altra, ma a me piace lavorare e non mi spaventa la novità”.

Continuerà con i suoi hobby?

“Non smetterò di dipingere, anzi adesso forse avrò più tempo per farlo: lavorando in proprio a volte mi sono trovato a lavorare due giorni di seguito senza andare a dormire, per consegnare in tempo dei lavori. Per il resto nel tempo libero vorrei dedicarmi di più alla lettura e a conoscere meglio l’inglese”.