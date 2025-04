A 2173 metri c’è il giardino alpino più alto d’Europa: si trova in Italia e ogni anno diventa sempre più bello.

Scopriamo un’affascinante oasi di biodiversità in Italia, precisamente in Valle d’Aosta, vicino al confine francese. Questa località, Pavillon du Mont Fréty, a Courmayeur, rappresenta un esempio di come uomo e natura possano convivere in armonia. Ogni anno, migliaia di visitatori si lasciano incantare dalle bellezze naturali e dalle attività disponibili, che spaziano dallo sci e snowboard in inverno a escursioni, trekking e bici in estate.

Una delle attrazioni principali è il Giardino Botanico Alpino di Saussurea, inaugurato nel 1984 nel massiccio del Monte Bianco. Fondato dalla fondazione Saussurea, con il supporto del Corpo Forestale e della Regione Valle d’Aosta, questo giardino è gestito con l’obiettivo di promuovere solidarietà sociale, tutela ambientale e ricerca scientifica. Situato a 2173 metri sul livello del mare, è il giardino alpino più alto d’Europa.

La visita al giardino inizia allo Chalet, ristrutturato nel 2019, ricco di installazioni multimediali. Da lì, i visitatori possono percorrere un itinerario accessibile, con rampe e segnaletica informativa che aiuta a conoscere le varie piante, catalogate in base a provenienza e pericolosità: giallo per le specie locali, bianco per quelle esotiche, rosso per le piante officinali e rosso con teschio per le velenose. Il giardino resta aperto da giugno a settembre, mentre in inverno è coperto di neve.

Per raggiungere il Giardino Botanico, si può prendere la funivia Skyway Monte Bianco o scegliere un sentiero panoramico per i più avventurosi.