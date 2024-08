“A 18 anni ho abortito, all’epoca non potevo..” La confessione inaspettata della famosa attrice

Vanessa Gravina si confessa e racconta di una scelta molto complessa del suo passato. Questa decisione giunge in un momento molto particolare della serie televisiva “Il paradiso delle signore”. Vanessa decide di condividere con i suoi fan l’esperienza che ha affrontato a soli 18 anni.

Vanessa Gravina

Vanessa Gravina, nota attrice teatrale e televisiva, famosa per il suo ruolo della contessa di Sant’Erasmo ne “Il paradiso delle signore”, ha deciso di aprire il suo cuore al settimanale Oggi. L’attrice confessa e racconta di quando a 18 anni scelse di abortire. Una decisione di cui tuttora non si pente, ma che di certo non è stata semplice.

Vita sentimentale di Vanessa Gravina

Gravina racconta ai suoi fan della storia d’amore che sta vivendo con un collega. Infatti l’attrice racconta che attualmente è impegnata con l’attore Leandro Amato. Vanessa spiega che questa relazione le sta regalando emozioni positive e forti dopo un periodo di sofferenza terminato con un divorzio da un matrimonio durato 10 anni.

Leggi anche: “Io e Niccolò Bettarini insieme? Ora parlo io” Antonella Mosetti sbotta sui social e racconta tutta la verità

Vanessa Gravina

La difficile decisione

Vanessa racconta che quando aveva da poco compiuto 18 anni ha scoperto di essere incinta. La giovane Vanessa prese una decisione molto complessa e difficile. L’attrice scelse di abortire. Un aborto scelto e affrontato con la piena consapevolezza che, portando a termine la gravidanza, non avrebbe potuto dare al nascituro tutto ciò che avrebbe meritato. Al settimanale Oggi, Vanessa racconta che nonostante la difficoltà e la sofferenza, non si è mai pentita della scelta presa. La confessione arriva in un momento ben preciso e collegato alla sua duchessa. Infatti nella serie televisiva la duchessa di Sant’Erasmo diventa madre.

Leggi anche: “La foto non lascia proprio dubbi” l’ex Vippone beccato a baciare proprio lui: fan increduli

“In quel momento della mia vita non potevo offrire ciò che serve a un figlio, una condizione di totale armonia, un incontro di anime e volontà condivise.”

Vanessa nella parte della duchessa di Sant’Erasmo

Nonostante la serie televisiva sia basata esclusivamente sulla fantasia, questa novità per la contessa ha toccato nel profondo anche Vanessa riportandola, anche se solo con la mente, a quel preciso istante. Una scelta difficile che molte donne si sono trovate ad affrontare ed a gestire, spesso sole. Una tematica molto delicata che va affrontata con delicatezza e tatto.