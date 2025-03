A 100 chilometri dall’Italia c’è la città rotonda circondata dal mare: sembra una piccola Venezia e ha tante storie da raccontare.

Rovigno, a meno di 100 chilometri da Trieste, è una meta estiva ideale con una particolare architettura e una storia che la rendono affascinante. Questa città, situata su una penisola affacciata sul Mar Adriatico, presenta un’atmosfera inebriante con scorci colorati influenzati dall’arte veneziana. Con un idioma ufficiale bilingue, croato e italiano, i visitatori si sentiranno a casa.

Il porto di Rovigno è tra i più belli dell’Adriatico e la città vecchia, dominata dalla chiesa di Sant’Eufemia, offre panorami incantevoli che possono essere goduti passeggiando tra le sue vie. La dolce brezza mediterranea contribuisce a un ambiente di totale relax, rendendo la città una destinazione imperdibile, che si sceglierà di esplorare in barca o in uno degli hotel lusso disponibili.

Rovigno ha una storia ricca, risalente all’epoca romana e influenzata dalla Repubblica di Venezia, che vi ha avuto un’importanza strategica per il controllo delle rotte marittime. Successivamente, passò sotto l’influenza austro-ungarica fino alla fine della Prima guerra mondiale e all’Italia fino al 1947, quando divenne parte della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, mantenendo legami culturali con l’Italia, evidenti nella toponomastica e nelle commemorazioni.

Da non perdere la Chiesa di Sant’Eufemia con il suo campanile che ricorda Piazza San Marco, le taverne per un buon pasto, e le botteghe per lo shopping. La bellezza naturale con isolette e acque cristalline, insieme a parchi naturali, offre opportunità per escursioni via mare e terra. Rovigno è facilmente raggiungibile in auto da Trieste o tramite traghetti da Venezia.