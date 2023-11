963XL Cartucce Sqwekd d’inchiostro Compatibles per HP 963 XL Multipack cartucce per HP Officejet Pro 9010 9012 9013 9014 9015 9016 9018 9019 9020 9022 9023 9025 (Nero Ciano Giallo Magenta, 4-Pack)

Descrizione prodotto

✒️ : cartuccia hp officejet pro 9015 contiene 1x nero/1x ciano/1x magenta/1x giallo compatibile con le cartucce d’inchiostro per hp 963 (la confezione può variare)

✒️ : 963 xl cartucce per hp officejet pro 9010,utilizabil pentru per hp officejet pro 9016 9010 9012 9013 9014 9015 9018 9019 9020 9022 9023 9025

✒️ : 2000 pagine per cartucce hp 963 xl d’inchiostro nera e 1600 pagine per cartucce 963 xl hp d’inchiostro a colori (al 5% di copertura di A4)

✒️ !Abbiamo anche un team post-vendita di qualità e un team tecnico professionale, quindi non esitate a contattarci per qualsiasi domanda!

❗ : non applicabile se il modello di stampante è 9012e 9014e 9015e 9018e 9022e 9025e e il servizio HP+ è abilitato