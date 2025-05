“9 mesi, ti aspettiamo” La famosissima italiana si mostra con il pancione: la foto commuove tutti

Alice Bellagamba, ex ballerina di “Amici”, aspetta il suo primo figlio, Brando, a Iesi, dove ha avviato una nuova vita lontano dal mondo dello spettacolo e dedicata alla danza. A maggio, nel nono mese di gravidanza, si presenta raggiante, con un pancione evidente e una preparazione attenta per l’arrivo del bambino. La coppia, che vive insieme da oltre quattro anni, attende la nascita di Brando con una data prevista per il 20 maggio. Nella loro casa, tutto è pronto: carrozzina, culla e corredino sono stati sistemati con amore.

Alice ha lasciato il palcoscenico per abbracciare una vita più tranquilla con il compagno Leonardo Plebani. Hanno scelto Iesi, città natale di Alice, per costruire il loro futuro insieme, condividendo non solo un legame affettivo profondo, ma anche una visione della quotidianità lontana dal ritmo frenetico della vita urbana. In recenti interviste, Alice ha parlato del suo ritorno alle origini, sottolineando come la vita a Iesi, lontana dal traffico e dallo stress, sia stata una scelta consapevole.

A Iesi, Alice ha fondato la scuola di danza “Balletto delle Marche”, dove insegna danza e fitness, circondata da giovani talenti. Questa nuova strada non rappresenta una rinuncia, ma una decisione di vivere in modo più umano, costruendo qualcosa di significativo. La maternità, attesa con grande desiderio, si inserisce nel suo percorso di soddisfazioni personali e professionali.

Oggi, Alice è una donna serena e realizzata, pronta ad affrontare il capitolo della genitorialità. L’arrivo di Brando è atteso con gioia in una casa piena di sogni e amore.