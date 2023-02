I nostri amici a quattro zampe hanno una personalità tutta loro. Ecco gli aspetti del carattere del cane che non puoi cambiare.

Trascorrendo del tempo con il nostro amico a quattro zampe possiamo facilmente notare la sua personalità. Infatti ogni cane presenta un il suo carattere derivante dalle sue esperienze, dall’addestramento, dai suoi istinti naturali e dalle sue doti naturali.

Proprio queste ultime non possono né essere insegnate né tantomeno essere cambiate nel nostro amico peloso. Vediamo insieme nel seguente articolo quali sono gli aspetti del carattere del cane che potremmo osservare in quest’ultimo ma che non potremo mai cambiare.

Carattere del cane: 9 aspetti che non puoi cambiare di Fido

Ogni amico a quattro zampe presenta delle caratteristiche distintive che lo differenziano dagli altri, nonostante appartengano alla stessa razza.

Inoltre stabilire con precisione il carattere di un cane non è facile in quanto quest’ultimo è rappresentato da vari fattori: ambientali, esperienze, addestramento e genetica.

Infatti ogni amico peloso presenta delle doti naturali che possono essere genetiche e che possiamo notare a seconda del cane che abbiamo adottato.

Osservando attentamente il nostro amico a quattro zampe potremmo notare caratteristiche del suo carattere collegate proprio alle sue doti naturali, vediamole qui di seguito.

Socialità

Una delle doti naturali di un amico a quattro zampe è la socialità. Quest’ultima viene dimostrata quando il nostro amico peloso riesce a vivere insieme ad altri cani e quando riesce ad inserirsi nella società dell’essere umano e di “lavorare” sia con i suoi esemplari che con quest’ultimo.

Vigilanza

La vigilanza è la dote che porta il nostro amico a quattro zampe a percepire un pericolo e a segnalarlo al suo essere umano. Ciò possiamo notarlo soprattutto quando il cane tende a difendere il suo territorio o il territorio del suo umano.

Aggressività

L’aggressività è una dote che possiamo osservare quando il nostro amico peloso reagisce ad una minaccia che mette in pericolo lui o la sua famiglia.

Sebbene sia visto come una caratteristica negativa nei nostri amici a quattro zampe, l’aggressività è fondamentale per la sopravvivenza di quest’ultimo. Tuttavia deve essere il proprio umano a far moderare alla sua palla di pelo tale aggressività.

Combattività

La combattività è una dote che il nostro amico ha quattro zampe espone quando deve difendere il suo gruppo da stimoli esterni negativi.

Possiamo riscontrare tale caratteristica nei cani che difendono un gregge. Tuttavia se tale dote si presenta in un cane domestico è molto importante contattare un professionista.

Curiosità

Proprio come i gatti, anche i cani sono curiosi. La curiosità è una dote che porta il nostro amico a quattro zampe ad esplorare il mondo esterno, sia l’ambiente che gli esseri umani tale dote si presenta infatti anche in un cucciolo.

Docilità

Tale dote la riscontriamo in un cane molto attaccato al suo umano. Con tale caratteristica il nostro amico a quattro zampe riesce a creare con quest’ultimo un rapporto di fiducia, rispetto e subordinazione.

Tempra

La tempra, ossia la forza di affrontare delle situazioni spiacevoli sia dal punto di vista psichico che fisico, è una dote che presentano anche i nostri amici a quattro zampe. Tuttavia è importante che questi ultimi siano in grado di dimenticare un evento spiacevole e negativo.

Possessività

La possessività è la capacità dei nostri amici pelosi di riconoscere un territorio, un essere umano o anche un oggetto come proprio. Tale dote possiamo riscontrarla nei cani da cuccioli, tuttavia è importante che tale comportamento sia tenuto sotto controllo.

Temperamento

Una delle doti che noi esseri umani non potremmo mai cambiare nei nostri amici a quattro zampe è il temperamento. Ossia la capacità dei nostri amici pelosi di reagire ad uno stimolo esterno. Tale dote si manifesta in modi diversi a seconda della razza del cane.