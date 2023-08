8K Cavo Micro HDMI a HDMI, Ultra Sottile Micro HDMI Cavi, 8K@60Hz 4K@120Hz 48Gbps Flexible Hyper Slim HDMI 2.1 Cable per Hero 7 6 5, Videocamera, Fotocamere, Gimbal, Stabilizer, Φ2.4mm, 2FT/0.6M

Dal marchio

Serie da VGA a HDMI

Serie da HDMI a DisplayPort

Serie da DisplayPort Cavo

Serie da Mini DisplayPort

Serie da Micro HDMI a HDMI

【Ultra Sottile e Flessibile】8K ipersottile e flessibile da Micro HDMI a HDMI Cavo (Maschio a Maschio) ad alta velocità con un diametro di 2,4 mm, ideale per spazi ristretti, progettato per gimbal, stabilizzatori della fotocamera e applicazioni di rig per un instradamento dei cavi flessibile e compatto essenziale.

【Uscita Video 8K a 60 Hz】FOINNEX Cavo Micro HDMI supporta completamente la risoluzione 8K a 60 Hz e la risoluzione 4K a 120 Hz con colori realistici. Puoi goderti il grande schermo e le immagini realistiche UHD 8K per la migliore esperienza visiva. Supporta anche da Micro HDMI a HDMI e da HDMI a Micro HDMI.

【Cavo da Micro HDMI a HDMI 2.1 ad Alta Velocità】Standard Cavo HDMI 2.1 super sottile supporta Ultra HD 8K @ 60 Hz, 4K @ 120 Hz, Full HD 1080P, 3D, Ethernet, Audio Return Channel (ARC), HDR e puoi trasmettere ad alta Formato audio di risoluzione. NOTA: il nostro Cavi Micro HDMI non può adattarsi a telefoni o tablet Samsung con porta Micro USB.

【Applicazione】Compatibile con Raspberry Pi 4, GoPro Hero 7 Black, Hero 6 Hero5, Hero 4 Silver, Hero 3 White, Hero3+, Go Pro Hero 2018, Sony A5000 handycam, Sony A6500 A6000 A6400 A73 A7S camera, Nikon b500, Canon EOS M50, IdeaPad Miix 300 Tablet, Ideatab Miix 700 Miix 2 710 S6000, ThinkPad 10 8, Yoga 2 Pro 3 ultrabook, Yoga 700 710, 710s, ASUS ZenBook UX305UA, Transformer Mini T102HA.

19,99 €