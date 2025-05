89 Milioni di Account Steam a Rischio: Cosa Fare Subito

Si stima che circa 89 milioni di account Steam siano stati messi in vendita su un forum del Dark Web. Questa potenziale violazione non sarebbe stata causata da un attacco diretto ai server di Valve, ma sarebbe piuttosto legata a una fuga di informazioni dai fornitori esterni. Attualmente, non sono disponibili conferme sull’autenticità di questi dati, rendendo necessarie misure di sicurezza per gli utenti.

Il tema è emerso da un post di MellowOnline1 su X (ex Twitter), basato su informazioni dell’azienda di cybersicurezza Underdark AI. Questa ha rilevato un messaggio di un utente, Machine1337, che offriva dati di milioni di account Steam per circa 5.000 dollari. Valve ha negato di avere subito compromissioni e ha specificato di non aver utilizzato i servizi di Twilio, inizialmente associati a questa vicenda.

Nonostante non siano stati divulgati dettagli precisi sul contenuto dei dati, ci si aspetta che includano informazioni sensibili come nomi utente, email, password criptate e cronologie degli acquisti. Gli esperti di sicurezza avvertono che se le password non sono protette adeguatamente, gli account potrebbero essere vulnerabili a tentativi di accesso e attacchi di phishing.

Per proteggere i propri account, si consiglia di cambiare la password, attivare Steam Guard, e monitorare quotidianamente gli accessi. Inoltre, è cruciale essere cauti nei confronti di email sospette e aggiornare anche le credenziali su altri servizi utilizzati con la stessa combinazione di email e password.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it