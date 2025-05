86enne investe con l’auto tavoli di un ristorante

Stasera, nel quartiere Trieste di Roma, si è verificata una situazione pericolosa quando un’utilitaria guidata da una donna di 86 anni ha travolto i tavoli all’aperto del ristorante La Mora, affollato a quell’ora. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 e ha causato il ferimento di almeno cinque persone, tutte fuori pericolo di vita, secondo quanto riportato dall’Adnkronos. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e ambulanze per prestare soccorso.

Le cause che hanno portato l’anziana a salire sul marciapiede e colpire i tavoli sono al momento sconosciute. Secondo i primi soccorritori, la donna appariva smarrita e sotto choc. I clienti del ristorante, terrorizzati dall’accaduto, hanno vissuto momenti di grande paura. Una giovane donna incinta di otto mesi, che si trovava al tavolo con il marito e un bambino piccolo, ha raccontato in lacrime: “Siamo vivi per miracolo”. Fortunatamente, il loro tavolo era situato accanto a quelli colpiti dall’auto.

L’auto ha investito i tavoli dopo aver superato un alto marciapiede, che potrebbe aver attutito la velocità del veicolo, evitando conseguenze più gravi. La scena è stata descritta come angosciante, con clienti in stato di shock e molti che hanno cercato di aiutare i feriti. Le indagini proseguono per chiarire cosa possa aver determinato l’incidente e se vi siano stati errori da parte della conducente.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com