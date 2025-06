80° Congresso SIP: Urgente cambio di rotta per l’infanzia

In Italia, la Società Italiana di Pediatria esprime preoccupazione per il crescente rischio di invisibilità dei bambini in un Paese in invecchiamento. Durante l’80° Congresso Nazionale, si discutono le sfide per la salute infantile e adolescenziale, quali la povertà educativa e l’emergenza della salute mentale. Si sottolinea l’importanza di potenziare la rete territoriale di assistenza pediatrica. A Napoli, partecipano oltre duemila specialisti per confrontarsi su queste tematiche cruciali.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com