8 Testine Ricambio Oral-B iO Ultimate Clean – Rimuove Placca

Scopri la rivoluzione nella cura dentale con le testine di ricambio Oral-B iO Series Ultimate Clean! Queste innovative testine, progettate con micro-vibrazioni delicate e una forma rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti, offrono una sensazione di pulizia professionale ogni giorno, proprio come dal dentista.

La testina Gentle Care è la tua alleata ideale: rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale, garantendo denti puliti e luminosi. Grazie all’angolazione precisa di 16 gradi delle setole Criss Cross, raggiungi anche le zone più difficili da pulire, mantenendo la tua bocca fresca e sana.

Semplicità e Comfort : Compatibili esclusivamente con i manici Oral-B iO, queste testine garantiscono un’esperienza di spazzolamento fluida e ottimale, senza preoccupazioni per la compatibilità.

Pulizia Efficace e Visibile : Le setole cambiano colore, avvisandoti quando è tempo di sostituirle, così puoi sempre contare su una pulizia al top e non compromettere la salute dei tuoi denti.

Ricorda di cambiare la testina ogni tre mesi per massimizzare l’efficacia della tua pulizia. Con le testine di ricambio Oral-B, potrai dire addio alla placca e dare il benvenuto a un sorriso radioso e sano! Scegli Oral-B, la marca preferita dai dentisti in tutto il mondo!

