8 Testine Oral-B iO Ultimate Clean: Pulizia Profonda Anti-Placca

Oral-B iO Series Ultimate Clean White Oral B Electric Toothbrush Heads, 8 Genuine Round Toothbrush Heads with CrissCross Bristles to Remove Plaque
Testa di Ricambio Oral-B iO Series Ultimate Clean
Scopri la potenza di pulizia delle Teste di Ricambio Oral-B iO Series Ultimate Clean. Queste testine, realizzate con una tecnologia innovativa e progettate per adattarsi perfettamente ai manici elettrici Oral-B iO, offrono un’esperienza di pulizia professionale ogni giorno.
Grazie alle micro-vibrazioni delicate e al design rotondo ispirato agli strumenti dei dentisti, queste testine rimuovono fino al 100% in più della placca rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. La forma precisa e gli speciali setole Criss Cross, inclinate a 16 gradi, permettono di pulire anche le aree più difficili da raggiungere.
Vantaggi pratici:
- Setole a cambiamento di colore che indicano quando sostituire la testina, garantendo sempre una pulizia efficace.
- Raccomandazione di sostituire la testina ogni 3 mesi per risultati ottimali e una protezione duratura contro la placca batterica.
L’originale testina di ricambio Oral-B è l’unica compatibile con il tuo spazzolino elettrico Oral-B iO. Puoi fidarti del marchio più scelto dai dentisti in tutto il mondo!
Non aspettare oltre: investi nella salute dei tuoi denti e porta la tua igiene orale a un livello superiore con le testine Oral-B iO Series Ultimate Clean!
