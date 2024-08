8 suggerimenti da utilizzare prima di lasciare il cane solo in casa. Consigli Pratici per prevenire l’ansia del mio amico a quattro zampe.

Sono tanti gli amici a quattro zampe che soffrono di ansia da separazione, manifestando così comportamenti distruttivi o segni di disagio.

Tra tutti questi, anche il mio piccolo barboncino purtroppo ha questo problema. Come infatti, l’ansia da separazione è un problema comune nei cani, ma per fortuna, esistono delle strategie efficaci per prevenirla e gestirla.

In questo articolo, troverete preziosi consigli per rendere le vostre assenze meno stressanti per il vostro animale domestico. Conoscerete 8 suggerimenti da utilizzare prima di lasciare il cane solo in casa.

8 suggerimenti da utilizzare prima di lasciare il cane solo in casa

Avete mai notato che al vostro rientro a casa, il cane vi accoglie con un’energia travolgente quasi come se avesse passato ore a preoccuparsi per voi?

Trovate divani graffiati, mobili rovesciati e il cane visibilmente agitato? Questi sono solo alcuni dei segnali che possono indicare l’ansia da separazione nel cane.

Ma perché alcuni cani soffrono di questi disturbi e come possiamo aiutarli? Cosa possiamo fare per evitare che tutto ciò accada durante le nostre assenze?

Ricordo ancora la prima volta che ho lasciato da solo il mio cucciolo. Al mio rientro, ho trovato un disastro in casa.

Da allora, ho imparato molto sull’ansia da separazione nel cane e ho messo in pratica diverse strategie per aiutare il mio amico quattro zampe a sentirsi più a suo agio in mia assenza.

Oggi, condividerò con voi 8 suggerimenti da mettere in pratica prima di lasciare il cane solo in casa.

8 suggerimenti prima di lasciare il cane solo in casa

Prima di uscire di casa e lasciare il vostro cane da solo, è fondamentale prendere alcune precauzioni per assicurarvi che si sente al sicuro e tranquillo.

Di seguito troverete i principali suggerimenti più pratici ed efficaci da utilizzare prima di lasciare il cane da solo in casa.

Esercizio e attività fisica

Per evitare che il cane si annoi e combini guai in vostra assenza, assicuratevi che faccia abbastanza movimento prima di andare via.

Una bella passeggiata o un po’ di gioco lo aiuteranno a rilassarsi. È consigliabile quindi far svolgere al cane attività fisica intensa prima di lasciarlo da solo.

Spazio sicuro e confortevole

Trovate un posto tranquillo in casa dove il cane possa rilassarsi, una stanza, una cuccia o un qualsiasi altro posto che lo faccia sentire a suo agio.

Se il cane è abituato alla gabbia e la considera un posto sicuro, lasciatela a disposizione quando siete fuori casa, diventerà il suo rifugio.

Giocattoli e stimolazione mentale

Per tenere occupata la mente del cane, lasciategli dei giocattoli che lo facciano pensare, come ad esempio dei giochi per il cane che nascondono il cibo. Ciò lo divertirà molto, poiché sarà per lui come una caccia al tesoro.

Cibo e acqua

Lasciate sempre dell’acqua fresca al cane quando siete via. Per quanto riguarda il cibo, mettete solo ciò di cui lui ha bisogno, ma se ha la tendenza a mangiare troppo non esagerate con la scorta.

Sicurezza domestica

Per proteggere il cane mettete al sicuro le cose pericolose come i cavi, i prodotti che usate per pulire e allontanate le piante velenose per Fido.

È fondamentale rimuovere dalla portata del cane qualsiasi oggetto potenzialmente pericoloso al fine di prevenire, traumi, ostruzioni intestinali e avvelenamenti nel cane.

Routine e abitudini

Al cane piace fare sempre le stesse cose alla stessa ora, perciò cercate di dargli da mangiare, portarlo a spasso e giocare con lui sempre negli stessi orari ogni giorno. Questa routine, lo aiuterà a sentirsi sereno e al sicuro.

Rumore di fondo

Per far sentire il cane più a suo agio, quando siete fuori casa potete lasciare un po’ di rumore di fondo.

Ciò è possibile, lasciando accesa la TV o la radio, riusciranno a coprire i rumori forti e strani che al cane non piacciono.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>I metodi per far abituare il cane solo in casa senza che si senta a disagio

Controllo

Se dovete uscire per un lungo tempo chiedete a un amico o a qualcuno di fiducia di passare a vedere il vostro cane.

In questo modo, potrà permettere all’animale di fare una passeggiata e allo stesso tempo assicurarsi che l’animale stia bene.

In mancanza di una persona che possa provvedere per voi, potete installare delle telecamere per monitorare il cane da lontano.