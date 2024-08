8 pericoli per il cane che si possono nascondere in casa: oggetti comuni, sostanze tossiche che si celano nell’ambiente domestico di ognuno.

Chi avrebbe immaginato che l’ambiente domestico, dove amiamo e proteggiamo il nostro cane potesse nascondere rischi così insidiosi?

Sostanze di uso quotidiano, possono infatti diventare minacce per la sua salute. Elementi di routine e sostanze comuni possono trasformarsi in vere e proprie trappole per il nostro amico a quattro zampe.

Vediamo insieme quindi, quali questi 8 potenziali pericoli che si possono celare in casa nostra.

8 pericoli per il cane che si possono nascondere in casa

Amare un cane significa prendersi cura di lui a 360 gradi e ciò implica conoscere i pericoli che possono minacciare la sua salute all’interno della casa.

Se vuoi assicurare al tuo cane sicurezza e benessere è fondamentale conoscere i rischi nascosti nell’ambiente domestico.

Lo dico per esperienza personale, poiché qualche tempo fa, ho adottato Leo un simpatico barboncino, e un pomeriggio mentre leggevo sul divano, sentì un rumore proveniente dalla cucina.

Corsi e trovai Leo che aveva fatto cadere una bottiglia di detergente e stava leccando il liquido sul pavimento.

Lo presi in braccio e chiamai il veterinario, ma per fortuna Leo non mostrò segni di avvelenamento.

Quell’episodio, mi ha fatto capire che la nostra casa apparentemente sicura, nascondeva pericoli per Leo.

Oggi vorrei condividere le mie scoperte in merito a questi rischi presenti in casa per il nostro amico a quattro zampe.

Ecco quindi 8 pericoli per il cane che si nascondono in casa:

oggetti appuntiti;

piante tossiche;

piccoli oggetti;

sostanze chimiche;

balconi o finestre;

cavi elettrici;

cibi tossici;

farmaci.

Oggetti appuntiti

Se un cane ingoia un oggetto appuntito, possono generarsi gravi lesioni all’esofago, allo stomaco o all’intestino, richiedendo un intervento chirurgico (nella maggior parte dei casi).

Gli oggetti pericolosi che solitamente abbiamo in casa sono: vetri, spilli graffette schegge di legno e altri oggetti appuntiti.

Piante tossiche

Molte piante contengono sostanze tossiche che sia ingeriti possono causare seri problemi nella salute del cane.

Foglie, fiori, bulbi o linfa di alcune piante sono irritanti, corrosive o neurotossiche. Tra le piante più comunemente tossiche per il cane ci sono: la stella di Natale, il mughetto, l’oleandro, il filodendro e il giglio.

Piccoli oggetti

I piccoli oggetti possono incastrarsi nella trachea ostruendo le vie aeree del cane causano difficoltà respiratorie fino al soffocamento nel cane.

Tra gli oggetti più pericolosi ci sono: bottoni, monete, elastici giocattoli piccoli, batterie e aghi.

Sostanze chimiche

Molti prodotti chimici domestici contengono sostanze altamente tossiche nel cane che possono causare irritazioni, ustioni, danni agli organi interni e nei casi più gravi la morte.

Questi danni possono colpire stomaco, reni, fegato e sistema nervoso. Le sostanze chimiche più comuni in casa sono: detersivi, prodotti per la pulizia, pesticidi, fertilizzanti e vernici.

Balconi o finestre

I cani, soprattutto quelli piccoli e curiosi, possono cadere facilmente da finestre aperte o balconi non recintati provocandosi ferite nel cane, traumi cranici, fratture e altre lesioni gravi o mortali.

Un attimo di distrazione può permettere al cagnolino di cadere da una finestra o da balcone non protetto.

Cavi elettrici

Masticando un cavo elettrico, il cane può subire una scossa elettrica fatale o se non c’è folgorazione, subire ustioni interne alla bocca del cane, alla gola e all’esofago. È bene quindi, proteggere i cavi elettrici esposti presenti in casa.

Cibi tossici

Molti alimenti innocui che per noi, possono essere pericolosi per il cane, è fondamentale quindi tenere lontano l’animale da: cioccolato uva, aglio, cipolla, avocado, dolci artificiali, xilitolo ( elemento presente nelle gomme da masticare senza zucchero).

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Lo sappiamo tutti il cioccolato è tossico per i cani e potrebbe essere letale in certe dosi. Ma quando è pericoloso? Come intervenire?

Farmaci

Come per il cibo, anche i farmaci, quelli sicuri per noi, non sempre lo sono anche per i cani, in quanto hanno una costituzione fisica diversa.

Anche una dose sicura per un umano, può essere letale per il cane, specialmente se di piccola taglia.

I FANS, come ibuprofene, naprossene e acido acetilsalicilico, sono particolarmente pericolosi e possono causare ulcere, danni ai reni, al fegato e problemi gastrointestinali nel cane.