8 milioni a De Martino per averlo in Rai, la sorella della Meloni prende le distanze

“Come anticipato da Oggi, Stefano De Martino, 34 anni, ha chiuso un contratto in Rai per condurre ‘’Affari Tuoi’’ e con una opzione per la conduzione di Sanremo 2027” – si legge sul noto settimanale di gossip – “L’ex marito di Belen guadagnerà circa 8 milioni di euro per 4 anni di esclusiva. Una cifra senza precedenti avallata dall’unica e vera player al settimo piano di viale Mazzini: Arianna Meloni. anche perché sua sorella Giorgia non si fida nel suo partito di nessuno nella gestione della Rai”.