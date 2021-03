“Gli americani subito ti chiedevano: Venezia, Roma, Portofino. Però poi, quando scoprivano la Costiera Amalfitana, le Cinque Terre, Matera, il Salento…”. Stefania Di Marco, 44 anni, wedding planner: in società con un’amica, organizzava matrimoni in Italia per clienti stranieri. “Soprattutto Usa: avevamo una corrispondente in California. Ma pure australiani, libanesi, brasiliani”. In genere erano gli sposi e una trentina di invitati. “Pensavamo noi a tutto: il viaggio, i trasferimenti, la cerimonia. Le gite per parenti e amici dal giorno dopo, quando la coppia partiva in viaggio di nozze: visite guidate, degustazioni. Di giorno al mare, la sera alle sagre di paese. Mi ricordo una notte, tutti impazziti a ballare la pizzica in una masseria”. All’improvviso il buio. “Mi manca, quel tempo: il piacere di far conoscere posti bellissimi, la tua cultura”. La corrispondente a Los Angeles ha chiuso. “Penso a quelle realtà che lavoravano con noi: i b&b, i piccoli ristoranti, chi noleggiava le auto, i pullman”. Stefania ha 2 figlie, 8 e 11 anni. “In casa ho avuto più tempo per loro, abbiamo imparato a conoscerci meglio”. Ora insegna inglese in una scuola privata. “E mi piace ricordare certe sere: esausta, mentre sentivo le risate felici degli ospiti”.