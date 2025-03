8 marzo, la manifestazione di ‘Non Una di Meno’ a Roma: un mare fucsia

Oggi, 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si svolge a Roma il corteo organizzato da ‘Non Una di Meno’ con lo slogan ‘Lotto, boicotto, sciopero’. Partito da piazza Vittorio Emanuele, il corteo attraversa diverse vie del centro fino a raggiungere il Circo Massimo, seguito da un presidio a Largo Argentina. Questa manifestazione rappresenta un forte grido di protesta contro la violenza patriarcale, la guerra e la povertà, con l’intento di portare in piazza la rabbia e la consapevolezza del corpo collettivo femminile.

Le attiviste manifestano per rivendicare diritti contro il lavoro precario e sottopagato delle donne, evidenziando l’importanza di risolvere i problemi sociali senza ricorrere alla polizia. Durante il corteo, si alzano slogan chiari e incisivi come “Siamo tutte antifasciste” e dichiarazioni di solidarietà con il Quarticciolo, promuovendo un modello di comunità basato su solidarietà e inclusione.

Sono presenti diverse manifestazioni artistiche, tra cui una performance di artiste indipendenti. Anche il movimento studentesco Osa partecipa, manifestando per chiedere un’educazione sessuo-affettiva e protestando contro il ministro dell’Istruzione Valditara. Il corteo esprime un messaggio unitario per la sicurezza, l’autodeterminazione e i diritti delle donne, condannando le politiche del governo.

Al di là di Roma, ‘Non Una di Meno’ ha organizzato manifestazioni in molte città italiane, fra cui Milano, Bologna e Napoli, per sottolineare l’importanza della lotta collettiva per i diritti delle donne e contro le ingiustizie sociali.