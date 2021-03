CREARE un modello operativo e pratico che faciliti il rientro al lavoro delle donne colpite dal tumore al seno. E’ questo l’obiettivo dell’accordo siglato oggi, in una data simbolica per i diritti delle donne, tra Europa Donna Italia, ManpowerGroup, Euromedia e lo Studio Fava.

Il progetto “Tumore & Lavoro”

Il progetto si chiama “Tumore & Lavoro” e segue le orme di un’esperienza già svolta da Europa Donna Olanda. Verranno condotti degli incontri da una parte con un gruppo selezionato di aziende sensibili agli aspetti sociali, dall’altra con un campione di donne che hanno affrontato il tumore al seno. Alla fine, il modello organizzativo e le buone pratiche elaborati saranno presentati ai ministeri del Lavoro, dell’Economia e delle Finanze, della Salute e delle Attività Produttive, nonché agli enti datoriali e sindacali, con l’obiettivo di renderli applicabili su larga scala.

“Raccoglieremo dati sul cambio dell’identità che la donna ha dovuto subire dal travaglio della malattia fino al passo di decidere il reintegro nel mondo del lavoro”, spiega Alessandra Paola Ghisleri, ceo di Euromedia Research: “L’accesso alle schede di recruiting delle donne che si sottoporranno al percorso di reintegro avverrà ovviamente in forma anonima e riprenderà i passaggi principali delle loro storie e delle esperienze percepite, in modo da rilevarne paure ed incertezze, insieme allo stato della conoscenza dei passaggi legati alla malattia e alle tutele rispetto al quadro normativo. La ricerca rileverà anche il punto di vista aziendale per comprenderne la disponibilità in merito alla soluzione di un problema così sentito da parte della forza lavoro femminile, specie quando si trova in circostanze personali di fragilità”.

Il rientro al lavoro è un tema cruciale per chi ha avuto una malattia oncologica e in questo periodo storico, in cui le donne stanno pagando il prezzo più alto delle conseguenze economiche e lavorative della pandemia, le difficoltà si stanno acuendo. “L’esperienza di Europa Donna Olanda ha dato risultati molto soddisfacenti in termini di reinserimento al lavoro”, dice Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia: “I partner che abbiamo individuato in questo percorso italiano garantiranno il successo dell’iniziativa anche nel nostro Paese”

“Insieme a Europa Donna Italia vogliamo contribuire a creare questo modello con il contributo della nostra divisione Beyond di Manpower Professional e della nostra Fondazione Human Age Institute, che prevede orientamento al lavoro, assessment digitali, colloqui individuali e webinar di gruppo, consapevoli che il lavoro è la chiave per il ritorno alla quotidianità”, aggiunge Riccardo Barberis, Amministratore delegato di ManpowerGroup: “In questo contesto i percorsi di orientamento rivestono un ruolo fondamentale perché consentono di superare il gap di competenze dato dall’accelerazione della trasformazione digitale e del mondo del lavoro e che potrebbe emergere nel momento della volontà del rientro al lavoro post pandemia”. Da solo, però, l’orientamento e le competenze possono non bastare: “La generalizzata mancanza di una corretta informazione e formazione aziendale provoca sempre più spesso atteggiamenti di distacco e discriminazione”, conclude Gabriele Fava, Founding Partner dello Studio Fava: “Come studio legale daremo il nostro supporto per aiutare il più possibile le donne che hanno vissuto l’esperienza del tumore al seno a reinserirsi nel mondo del lavoro in modo proficuo e che restituisca loro la dignità professionale, studiando e ricercando le migliori soluzioni sul piano giuslavoristico”.