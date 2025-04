8 città nei pressi della capitale

Parigi è una città incantevole, ma i suoi dintorni offrono esperienze altrettanto memorabili, facilmente raggiungibili in giornata. Ecco alcune destinazioni da visitare:

Amiens, nel cuore della Piccardia, è famosa per la Cathédrale Notre-Dame, la più grande cattedrale gotica di Francia, patrimonio UNESCO. I canali Hortillonnages e la casa-museo di Jules Verne sono imperdibili. Raggiungibile in treno TER dalla Gare du Nord in circa 1 ora e 30 minuti.

Reims, capitale della Champagne, ospita la cattedrale dove furono incoronati i re di Francia e storiche cantine di champagne come Pommery e Taittinger. Si può visitare il Museo della Reddition, dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. Reims si raggiunge in TGV INOUI dalla Gare de l’Est in circa 46 minuti.

Rouen, in Normandia, è nota per la Cathédrale Notre-Dame, immortalata da Monet. Qui fu giustiziata Giovanna d’Arco, la cui storia è raccontata in un museo. I treni TER partono dalla Gare Saint-Lazare e impiegano circa 1 ora e 30 minuti per arrivare.

Giverny, luogo diClaude Monet, è famosa per i suoi giardini. La casa e i giardini, inclusi il ponte giapponese e le ninfee, sono un must per gli amanti dell’impressionismo. Si arriva in treno da Parigi Gare Saint-Lazare a Vernon in circa 50 minuti, seguito da un breve viaggio in autobus.

Versailles, a circa 20 km da Parigi, è celebre per la Reggia, simbolo del potere della monarchia francese. La visita richiede un’intera giornata. Si raggiunge in RER C in 30 minuti.

Altre località includono Chartres, con la sua cattedrale gotica, Fontainebleau, con il suo castello circondato da foreste, e Chambord, rinomato per la sua architettura rinascimentale, immerso nei luoghi della Loira.