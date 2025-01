“8 allievi coinvolti” arrivano provvedimenti disciplinari severi: Alessandra Celentano ha deciso

Il talent show Amici 24 ha vissuto un episodio di tensione legato alla gestione delle pulizie all’interno della Casetta. Otto allievi, tra cui Mollenbeck, Denny, Alessia, Niccolò, Luke, Deddè, Daniele e Jacopo Sol, sono stati sottoposti a un provvedimento disciplinare dalla maestra Alessandra Celentano, costretti a occuparsi della pulizia e dell’ordine fino alla fine del programma. Tale decisione ha suscitato reazioni contrastanti e malumori tra i ragazzi.

Durante la puntata del 26 gennaio, la maestra ha affrontato i concorrenti per il disordine nei loro spazi comuni, scegliendo un approccio severo. Mollenbeck si è sentito ingiustamente punito, mentre Daniele ha espresso un parere misto, concordando sull’importanza della pulizia degli spazi comuni, ma non volendo toccare oggetti personali. Anche Jacopo Sol ha dichiarato che il provvedimento non fosse equo. Questo ha aperto dibattiti accesi, aumentando la frustrazione tra i partecipanti.

La maestra, accompagnata da Rudy Zerbi, è tornata nella Casetta, constatando che i ragazzi non avevano iniziato a pulire ma discussi tra loro. Celentano ha sottolineato l’importanza di rimettere in ordine gli ambienti prima di intavolare discussioni, richiamando l’attenzione sulla responsabilità condivisa. Tuttavia, questo ha provocato ulteriori conflitti, con accuse tra i ragazzi. Nicolò ha lamentato la mancanza di spazio per i suoi vestiti, accendendo una discussione con Trigno, anch’esso coinvolto nel caos.

L’episodio ha messo in evidenza le dinamiche interne e le responsabilità dei concorrenti, rivelando le sfide quotidiane nella convivenza forzata e il tema ricorrente delle pulizie all’interno del reality.