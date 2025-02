8.000 posti in 2 anni

È stato presentato un piano per aggiungere ottomila posti nelle carceri italiane, come annunciato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano. Nordio ha sottolineato l’impegno del governo nel far fronte al problema dei suicidi in carcere, affermando che il piano, sviluppato con la presidenza del Consiglio, mira a colmare le carenze attuali nel sistema penitenziario.

Inoltre, il ministro ha discusso l’importanza della riforma sulla separazione delle carriere, un obiettivo perseguito dalle Camere penali per diversi anni. Secondo Nordio, la riforma rappresenta un passo fondamentale verso una giurisdizione più libera e equa, e ha dichiarato che il governo è determinato a portarla a termine nonostante le pressioni e le critiche ricevute. Ha evidenziato che la cultura giuridica non può prescindere dal ruolo dell’avvocatura, criticando una visione ristretta che limita la giurisdizione all’interazione tra il pubblico ministero e il giudice.

Nordio ha confermato che il cronoprogramma per la riforma è già stabilito, con l’obiettivo di approvarla in prima lettura entro marzo e di ottenere il via libera definitivo entro l’estate. Successivamente, prevede un referendum per coinvolgere il popolo nella valutazione di questa importante questione. Il ministro ha espresso sicurezza riguardo a questo processo e ha chiarito che il governo non ha timore dell’opinione pubblica, sottolineando la necessità di affrontare temi di grande sensibilità civica con responsabilità.