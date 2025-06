76 Insalate Veloci e Vegane: Ricette Gustose da Provare!

Elena Savino, conosciuta sui social come @Cuoriveggie, presenta il suo primo libro dal titolo “È tutta un’altra insalata”, edito da Mondadori Electa. In questa pubblicazione, l’autrice propone 76 ricette vegane di insalate, ispirate a diverse tradizioni culinarie come quella italiana, libanese, greca e messicana, dimostrando come sia possibile preparare piatti sani e gustosi.

Originaria di Samarate, in provincia di Varese, Elena, 30 anni e vegana da sette, ha voluto concretizzare un progetto personale, combinando la sua passione per la cucina all’esperienza della pandemia, quando ha iniziato a cucinare per svago. In precedenza, lavorava nell’amministrazione di un’azienda informatica. Dopo aver scoperto il suo talento in cucina, ha deciso di approfondire le sue conoscenze attraverso corsi professionali, avviando anche i suoi canali social.

Grazie ai suoi contenuti, Elena ha attratto un pubblico variegato, di cui gran parte è composto da onnivori che si avvicinano alla cucina vegetale. L’autrice sottolinea che il suo obiettivo non è convertire, ma favorire scelte alimentari consapevoli. Nel libro, le ricette sono organizzate per stagioni e mirano a dimostrare che cucinare vegano può essere semplice e accessibile, utilizzando ingredienti facili da reperire. Molti piatti nascono da ricette già esistenti, reinterpretate per essere vegane, con un occhio speciale alla stagionalità e alla semplicità.

Elena incoraggia a esplorare nuovi sapori, mantenendo sempre un focus sulla salute e la freschezza degli ingredienti, come frutta e verdura fresche, idealmente acquistate direttamente dai produttori locali.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.lacucinaitaliana.it